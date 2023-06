EN UVANLIG VITAL 80-ÅRING: Harrison Ford i «Indiana Jones And The Dial Of Destiny». I bakgrunnen: Phoebe Waller-Bridge.

Filmanmeldelse «Indiana Jones And The Dial Of Destiny»: God, gammel

Gammel mann gjør så godt han kan. Det er mer enn godt nok.

ACTIONEVENTYR

«Indiana Jones And The Dial Of Destiny»

Premiere på kino onsdag 28. juni

USA. 12 år. Regi: James Mangold

Med: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Antonio Banderas, John Rhys-Davis

Den «digitalt foryngede» Harrison Ford vi møter i starten av dette femte og muligens siste eventyret om den handlekraftige amerikanske professoren i arkeologi Indiana Jones, er plastikk-aktig i ansiktet. Men ikke verre enn at vi lar tvilen komme «Indiana Jones And The Dial Of Destiny» til gode.

Det er 1944, og Indy og kameraten hans, professor Basil Shaw (Toby Jones), er i Europa for å sørge for at nazistene ikke stikker av med halvparten av klodens arkeologiske skatter. Motstanderen deres er fysikeren Jürgen Voller, en nazist så fæl som noen, spilt av danske Mads Mikkelsen med karakteristisk arrogant steinansikt.

I DIGITALT YNGRE DAGER: Harrison Ford i «Indiana Jones And The Dial Of Destiny».

Kamphanene slåss innledningsvis om den såkalte Longinus’ lanse, som viser seg å være et verdiløst falsum. Artefaktet som skal stå i sentrum for den videre handlingen, er snarere selveste Arkimedes’ Antikythera, tittelens «dial of destiny», en mekanisme (som den norske oversettelsen kaller den) den greske matematikeren i sin tid – cirka 250 år før Kristus – oppfant, men valgte å gå stille i dørene med.

Den ser ut som et vakkert gammelt skipsinstrument, og årsaken til at Arkimedes ikke snakket høyt om den, er at kraften i den er voldsom: Den kan «forutse sprekker i tiden», og med det teoretisk sett muliggjøre tidsreiser. Arkimedes delte den i to. Han ville gjøre det vanskeligere for feil folk å misbruke den.

HAN SER IKKE NOE ÅLREIT UT, NEI: Mads Mikkelsen som ond nazist i «Indiana Jones And The Dial Of Destiny».

Indy får med seg den ene halvparten til USA. Det er der vi møter ham igjen 25 år senere, i 1969. Jones er pensjonert og separert fra sin Marion (Karen Allen), med en tung bør å bære: Sønnen deres har falt i Vietnamkrigen.

Det er en ny tid utenfor vinduene i doktor Jones’ triste leilighet – psykedelisk rock og protester i gatene. Indy har meldt seg ut. Men det er inntil Basils datter Helena (Phoebe Waller-Bridge) en dag banker på døren hans.

Helena deler sin nå avdøde fars interesse for arkeologiske skatter, men er langt mer merkantilt orientert i sin omgang med dem. Helena vil ha den halve Antikythera-en. Planen hennes er å selge den på det svarte markedet.

VITAMININNSPRØYTNING: Phoebe Waller-Bridge i «Indiana Jones And The Dial Of Destiny».

Det kan ikke Jones – som mener at fortiden hører hjemme på museum; primært et amerikansk sådan – leve med. Snart sitter den slitne, støle kroppen hans på en hest som galopperer gjennom New Yorks undergrunnssystem. En gammel mann, tilbake i manesjen for å demonstrere gamle kunster.

Det skal vise seg at også Jürgen Voller fremdeles lever. Han kaller seg «Schmidt» nå, og har jobbet i romfartsprogrammet som har plassert amerikanske føtter på månen. Bak brillene er han fremdeles en overbevist nazist. Han vil slå kloa i Antikythera-en for å forandre historiens gang. Intet mindre.

Tre mennesker som kjemper om en attråverdig dings: Høres ut som en typisk superheltfilm, ikke sant? Jo da. Og tro meg, når den går mot slutten blir «Indiana Jones And The Dial Of Destiny» nær innpå grenseoverskridende absurd. Jeg kan ikke si hvorfor og hvordan. Men vi snakker «Da Vinci-koden»-nivå absurd.

PROFESSOREN OG RABAGASTEN: Phoebe Waller-Bridge og Harrison Ford i «Indiana Jones And The Dial Of Destiny».

Troverdigheten er lav. Fantasirikdommen tilsvarende høy. Og fantasi er viktigere enn troverdighet i det som jo tross alt er et eventyr.

Jeg koste meg i kinosalen i to og en halv time, blant annet av disse årsakene:

Dynamikken mellom Indy og Helena, som når de omsider blir venner og allierte, får den kjeklende tonen som ville oppstått mellom potensielle romantiske partnerne i de tidligere filmene, og som kan minne om Spencer Tracy og Katharine Hepburn-dialog fra riktig gamle dager. Forholdet er ikke seksuelt, selvsagt – det skulle tatt seg ut: Ford er 80 og Waller-Bridge 37. Men det er flørtende og ertende.

At regissør James Mangold får mye ut av noen av de eldste actionfilm-scenarioene i boken. Hest-i-storbytrafikk er nevnt. Men vi skal også under vann, opp fjell, ned i en gruve og opp på taket til et tog (se opp for tunnelen!).

Actionfilm-biljakten ble jammen ikke oppfunnet i går. Ikke den med tuk-tuk gjennom trange smug heller. Men den stødige Mangold kan tempo. Tidvis oppleves filmen like frenetisk so Indy-eventyr nummer to, «Indiana Jones og de fordømtes tempel» (1984).

TRANGT I TUK TUK-EN: Ethann Isidore, Harrison Ford og Phoebe Waller-Bridge (fra venstre) i «Indiana Jones And The Dial Of Destiny».

Jeg koste meg over at Harrison Ford, en av sin generasjons mest lakoniske skuespillere, virket oppriktig glad for å kunne spille rollen én gang til.

Aller mest koste jeg meg med Waller-Bridge. Hennes Helena er ikke milevis unna en mer barnevennlig utgave av tittelkarakteren hun spilte i den moderne komedie-klassikeren «Fleabag» (2016-2019). Og den elegante, rappkjeftede kvinnelige rabagasten er nøyaktig det «Indiana Jones And The Dial Of Destiny» trenger. Waller-Bridge redder filmen fra å bare være sentimental og nostalgisk. En vitamininnsprøytning av et menneske.

SVINGER PISKEN – FOR SISTE GANG?: Harrison Ford i «Indiana Jones And The Dial Of Destiny».

Den som regel magnetiske Mikkelsen er en smule blek som skurken. «Gammel nå»-vitsene og referansene (alle husker at Indy er redd for slanger?) blir sikkert for tallrike og logrende. Jeg nevnte at de siste 20–25 minuttene er noe inn i granskauen absurde?

Men virkelig. Ingen grunn til å ikke si seg tilfreds med dette godt over middels medrivende eventyret. En velkomponert og velkommen epilog som ikke når opp til de tre første filmene fra 1981, 1984 og 1989. Men overgår det slappe comebacket fra 2008.