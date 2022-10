SAMMEN IGJEN: Jennifer Flavin og Sylvester Stallone på Ralph Lauren SS23 Runway Show i California torsdag.

Sylvester Stallone og kona viste seg etter gjenforeningen

To måneder etter at Jennifer Flavin (54) søkte om skilsmisse fra Sylvester Stallone (76), er paret gjenforent og synlige i offentligheten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Skilsmissesøknaden ble sendt inn 15. august. Ifølge Entertainment Tonight opplyste Flavin i søknaden at ekteskapet var «ødelagt og umulig å reparere».

Men allerede i september ble skilsmissesøknaden trukket tilbake.

Stallone gikk et par uker senere ut på Instagram med bilde av seg og kona som holdt hender – med teksten «Vidunderlig».

Også kilder nær paret gikk ut i amerikanske medier, deriblant People, og sa at Hollywood-veteranen og modellkona hadde bestemt seg for å jobbe med forholdet i stedet for å bryte.

Paret, som har vært gift siden 1997, ser ut til å lykkes med innsatsen. Torsdag var de begge ti stede under Ralph Laurens moteshow i California, sammen med to av sine døtre, Sistine (24) og Sophia (26).

Stallone og Flavin stilte villig opp for fotografene og poserte arm i arm.

De var også tydelig stolte av søsterduoen, som i likhet med sine foreldre fikk oppmerksomhet på vei inn til motevisningen.