UTYPISKE TENÅRINGER: Leonardo, Donatello, Raphael og Michelangelo i «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem».

Filmanmeldelse «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem»: Tynn, men koselig

Ingen «Barbie», og virkelig ingen «Spider-Man». Søt likevel.

ANIMASJONSFILM / FAMILIEKOMEDIE

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem»

USA. 9 år. Regi: Jeff Rowe, Kyler Spears

ENGELSKE STEMMER: Rose Byrne, Maya Rudolph, Ice T, Seth Rogen, John Cena, Jackie Chan, Paul Rudd, Post Malone

NORSKE STEMMER: Oskar Fjeldstad-Bergheim, Birk Leander Haug, Matthew Henriksen, William Høyem Ribe, Maria Agwumaro, Trond Teigen, Jakob Oftebro, Yosef Wolde-Mariam

Den kjedeligste konsekvensen av «Barbie»s fortjente suksess er at alle som sitter på rettighetene til «intellektuell eiendom» – til leketøys- og tegneseriefigurer, gamle TV-serier eller hva som helst – vil stå i kø for å underholde oss i all overskuelig fremtid.

Tendensen er sannelig ikke ny. Vi har allerede overlevd 20 år med superhelter, «Transformers» og liksom-ironiske «Baywatch»-reboots. Men den kommer til å tilta i styrke, på bekostning av nye ideer.

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» ble riktignok igangsatt lenge før «Barbie» vant sommeren. Og den nyter godt av at utgangspunktet – Kevin Eastman og Peter Lairds tegneserie – er så aparte:

KAMPKLARE: Scene fra «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem».

Det handler om fire muterte skilpadder som vokser opp i avløpssystemet under Manhattan, og er blitt opplært i japansk kampkunst av en aldrende alenepappa-rotte, sensei Splinter.

Skilpaddenes kommersielle gullalder var det tidlige 1990-tallet. Folkene bak «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» må således ha tenkt en del på hvem denne nye filmen skal være for: Nostalgikere i 40-årene eller en ny generasjon barn og unge? De har landet et sted i midten, og forsøkt å lage en film med noe for alle.

Det innebærer blant annet at «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» er en opprinnelseshistorie, som minner oss om hvordan de fire skilpaddene muterte og ble adoptert av Splinter til å begynne med.

Den fortellingen er søt, ikke minst på grunn av Jackie Chans godslige stemme som Splinter, og den småkjeklende og hormonelle, men grunnleggende sympatiske dynamikken de fire tenåringene imellom.

ET GODT MENNESKE: April O’Neil i «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem».

Skilpaddene er, i likhet med «Den lille havfruen», innmari nysgjerrige på hvordan livet arter seg der oppe på bakkeplan blant menneskene. En art som Splinter, klok av skade, innprenter dem at ikke er til å stole på.

Bindeleddet deres blir April O’Neil, en ung gravejournalist som i liket med skilpaddene føler på et utenforskap (hun blir kalt «spyjenta» av skolekameratene). Sammen må de nedkjempe en felles fiende ved navn Superfly. Som er mye mer komisk enn skummel, trass i Ice Cubes særdeles myndige stemme.

Det «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» i bunn og grunn dreier seg om, er toleranse og vennskap. Viktigheten av å kunne vise tillit til folk, og muterte skilpadder, som vi ved første øyekast oppfatter som annerledes. Et fint budskap, som gjerne kan gjentas. «Mutant Mayhem» blir aldri dramatisk eller en gang spennende. Men koselig er den jammen.

COWABUNGA!: Scene fra «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem».

Det kommer godt med at animasjonen er sprakende flott, om enn noen divisjoner under den utrolige oppvisningen vi fikk i «Spider-Man: Across The Spider-Verse». Streken er røff som i et gammelt tegneserieblad, miljøene er myldrende og levende. Spesielt scenene som utspiller seg i mørke er noe for øyet.

Manusforfatterne og produsentene (som teller skuespilleren Seth Rogen) har brukt mye av budsjettet på slagere fra 1990-tallet, spesielt hip hop, slik at også far og mor skal føle seg noenlunde hjemme. Originalmusikken, ved Trent Reznor og Atticus Ross, er utmerket.

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» føles ganske tynn, nokså tam. Men den er hjertegod og fin å se på.

Anmelderen har sett den engelskspråklige versjonen. Filmen blir også satt opp med norske stemmer.