MESTERDETEKTIVENES MESTERDETEKTIV: Daniel Craig i «Glass Onion: A Knives Out Mystery» på Netflix.

Filmanmeldelse «Glass Onion: A Knives Out Mystery»: Satirisk selskapslek

Mesterdetektiv Benoit Blanc viser bademote.

THRILLER

«Glass Onion: A Knives Out Mystery»

Premiere på Netflix fredag 23. desember

USA. 13 år. Regi: Rian Johnson

Med: Daniel Craig, Kate Hudson, Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Leslie Odom Jr., Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Madelyn Cline

«Knives Out» (2019) var et sveitsisk ur av en film, en absolutt lykkepille og et uventet comeback for noe vi ikke visste at vi hadde savnet: Mordmysteriet som storslått, glamorøs kinofilm, full av kjente ansikter og mørke hemmeligheter.

Jeg skal ikke si at det var den beste filmen i 2019. Men kanskje den mest underholdende? Så frisk var den, at Netflix sporenstreks ringte regissør og manusforfatter Rian Johnson og bestilte ikke bare én, men to oppfølgere. «Glass Onion: A Knives Out Mystery», den første av disse, blir ikke å se på kino i Norge, men går rett på Netflix, på selveste lille julaften.

Benoit Blanc (Daniel Craig), detektiven fra de amerikanske sørstatene som har ord på seg for å være verdens beste, er takk og lov tilbake. Men foruten ham er det utelukkende nye ansikter å se i «Glass Onion». Og det må jeg si. De er en gjeng det er vanskelig å like.

ER DET DEG, ELON?: Edward Norton i «Glass Onion: A Knives Out Mysterty».

Katalysatoren er Miles Bron (Edward Norton). Det er ikke så godt å vite hvor bevisst Johnson var på det da han skrev manuset, men Bron er mer eller mindre Elon Musk anno høsten og vinteren 2022: En nevemagnet av en teknologi-milliardær som synes fullstendig blendet av sin egen «briljans» (det ville aldri slått ham at han har vært heldig).

Han har invitert en håndfull mennesker til sin private øy utenfor Hellas for å spille et spill. Oppgave: Å løse «drapet» på ham selv, Miles Bron. En selskapslek (noen som husker den festlige «Game Night» fra 2018?). Men det ligger i kortene at leken etter hvert blir alvor.

De inviterte er, med et par unntak, nære venner fra gamle dager, da alle var unge og blakke. De står i takknemlighetsgjeld til Bron, som har hjulpet dem i sine respektive karrierer, og de har kompliserte følelser for sin velgjører. De er:

UGLER I MOSEN: Kate Hudson, Jessica Henwick, Daniel Craig og Leslie Odom Jr. (fra venstre) i «Glass Onion: A Knives Out Mystery».

Birdie Jay (Kate Hudson), eksmodell og fashionista med en lang rekke etiske blundere på rullebladet. Hun kommer sammen med sin assistent Peg (Jessica Henwick). Duke Cody (Dave Bautista), Andrew Tate-aktig YouTube-stjerne i «mannosfære»-segmentet, og hans unge kjæreste whisky (Madelyn Cline). Claire Debella (Kathryn Hahn), politiker i Connecticut. Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr.), en åpenbart smart, men passiv vitenskapsmann.

Andi Brand (Janelle Monáe) kan ikke lenger karakteriseres som en venn av Bron. Hun var hjernen bak ideen som gjorde verten søkkrik, en «innovativ» nyhetstjeneste ved navn Alpha News. Hun fikk en kniv i ryggen av ham som takk, men er på båten likevel. Taus, intens, sint. «Blindpassasjer» nummer to er mesterdetektiven selv, Benoit Blanc. Ingen vet hvem som inviterte ham.

FØLGER MED: Daniel Craig som Benoit Blanc i «Glass Onion: A Knives Out Mystery».

Sammenlignet med medlemmene i storfamilien vi ble kjent med sist, er disse menneskene typer. Nokså sjablong-aktige brikker på spillbrettet i det som er en mye bredere satire. Sarkasmene rammer teknologi-gründernes guds-komplekser spesielt, og ekstrem rikdom generelt. Johnsons egen bransje, filmindustrien, får også sitt. Norske vitenskapsmenn på ayahuasca-safari i Peru likeså.

På dette feltet blir det en del slag i luften. Som «politisk» film, et innlegg i samfunnsdebatten, er «Glass Onion» mindre effektiv enn forgjengeren. Men selve mordmysteriet mer enn fikst nok. Når han først er i gang med å skrelle glassløken, er det åpenbart at Johnson – skal vedde på at han var en sånn guttunge som drømte om å bli tryllekunstner når han ble voksen – fryder seg. Det gjør vi også.

BLINDPASSASJERER: Daniel Craig og Janelle Monáe i «Glass Onion: A Knives Out Mystery».

Selv når det butter litt, er det fullt mulig å nyte skuespillet og de vakre menneskene i de luksuriøse omgivelsene. Monáe er karismatisk i en kameleonisk rolle. Norton nyter å spille en drittsekk. Kate Hudson er veldig gøy som blond bimbo, og Craig koser seg glugg i hjel:

Aksenten hans er fremdeles diskutabel. Men skal si han glir godt inn i den fantastiske garderoben noen har fikset for ham (mye lin og myk bomull, som seg hør og bør en herre fra det hete sør).

Synet av ham i en todelt blå- og hvitstripet seersucker-badedrakt, med et gult tørkle i halsen, forsiktig på vei ut i svømmebassenget, er noe av det man vil huske fra filmåret 2022.