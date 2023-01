1968: Leonard Whiting og Olivia Hussey avbildet da de la ned blomster på graven til den litterære, fiktive Shakespeare-skikkelsen Julie i Verona.

«Romeo & Julie»-stjerner saksøker filmselskap – hevder de ble lurt til nakenscener

Olivia Hussey (71) og Leonard Whiting (72) var bare 15 og 16 år da de spilte inn filmklassikeren «Romeo & Julie». Nå krever de milliarder i erstatning.

De britiske skuespillerne har gått til sak mot filmselskapet Paramount Pictures med påstander om seksuell trakassering, overgrep og svindel, melder Sky News og en rekke andre medier.

Søksmålet, som lyder på 500 millioner dollar – altså om lag fem milliarder norske kroner, baserer seg på at Hussey og Whiting hevder de ble lurt til å kaste klærne foran kamera mens de var mindreårige.

Paramount Pictures har så langt ikke kommentert søksmålet.

Regissør Franco Zeffirelli, som døde i 2019 – 96 år gammel, skal ifølge de to skuespillerne ha forsikret dem om at de skulle ha på seg hudfarget undertøy under en soveromsscene på siste innspillingsdag.

FILMVETERANER: Leonard Whiting og Olivia Hussey på Cannes-festivalen i 2018.

Da dagen opprant, skal regissøren imidlertid, ifølge saksøkerne, ha sagt at de bare skulle bruke kroppssminke. Samtidig skal de angivelig ha blitt lovet at kameraene skulle filme fra vinkler som gjorde at deres nakne kropper ikke kom til å bli eksponert.

I filmen kan man imidlertid skimte Whitings nakne bakende og Husseys bryster.

Nå hevder Hussey og Whiting i søksmålet at de ble filmet nakne uten viten og samtykke – noe som er et brudd på loven. De argumenterer i tillegg med at de var barn da hendelsen skjedde.

De peker for øvrig på at filmselskapet også skal ha distribuert bilder fra den aktuelle scenen.

– Nakenbilder av mindreårige er kriminelt, sier skuespillernes advokat Solomon Gresen til Variety.

FILMTRIO: Regissør Franco Zeffirelli (t.v.) med Olivia Hussey og Leonard Whiting under premieren på filmen i Paris i 1968.

Hussey og Whiting skriver i rettspapirene at regissøren sa til dem at de måtte filmes uten klær, hvis ikke ville filmen floppe og deres karrierer bli skadet.

De to tenåringene skal ha oppfattet at de «ikke hadde noe annet valg enn å bli kroppssminket som påkrevd».

I søksmålet, som vekker stor oppmerksomhet i internasjonale medier, heter det at Hussey og Whiting har slitt psykisk i alle år som følge av opplevelsen.

Hussey har tidligere forsvart nakenscenene. I et intervju med Variety i 2018 – ett år før regissøren døde – uttalte hun at scenen ble laget på en «smakfull måte», og at «det var viktig for filmen».

Det er laget en rekke filmer basert på Shakespeare-kjærlighetshistorien. «Romeo & Julie»-filmen med Hussey og Whiting ble i sin tid nominert til fire Oscar-priser.

