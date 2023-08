SE OPP! VÅKNE! FØLG MED!: Norske Martin Furulund i ferd med å bli nattmat i «Dracula – The Last Voyage Of Demeter». Vampyren spilles av Javier Botet.

Filmanmeldelse: «Dracula – The Last Voyage Of Demeter»: Horror for nybegynnere

Profesjonell og pyntelig, men seig «norsk» skrekk.

HORROR

«Dracula – The Last Voyage Of Demeter» («The Last Voyage Of Demeter»)

USA. 15 år. Regi: André Øvredal

Med: Corey Hawkins, Liam Cunningham, Aisling Franciosi, David Dastmalchian, Javier Botet

Hollywood-karrieren til mannen bak det som kan være Norges mest originale skrekk-komedie, André Øvredal, har vært ujevn, men ikke uten høydepunkter.

Han har i alle fall fått jobbe jevnt og trutt, titt og ofte i godt selskap («The Last Voyage Of Demeter» – som har fått navnet «Dracula» lagt til i den norske tittelen – er produsert av Steven Spielbergs selskap). De lite pretensiøse, blidt B-filmaktige produksjonene har kommet med betryggende hyppighet.

Nå har han laget film av et knapt 20 sider langt kapittel i Bram Stokers gotiske roman «Dracula» (1897; en horror-urtekst så god som noen). Nærmere bestemt det om den udødes flukt fra Romania til England, om bord på en båt, The Demeter.

SKJEBNESVANGER SEILAS: Corey Hawkins (til venstre) og Liam Cunningham i «Dracula – The Last Voyage Of Demeter».

Helten vår er Clemens (Corey Hawkins), en Cambridge-utdannet mann med kunnskap om så vel astronomi som medisin. Han tar hyre på skonnerten, trass i at han er overkvalifisert for oppgaven. Liam Cunningham er kapteinen Eliot. Han har med seg ni år gamle Toby (Woody Norman) på seilasen.

Lasten er 24 store kasser som ingen vet hva inneholder, overfarten er ventet å ta fire uker. Det vanker en bonus i England dersom skipet klapper til kai før tiden.

Så skal ikke skje. I alle fall ikke med mannskapet intakt. The Demeter har nemlig noe så kultent som en vampyr i lasten: Selveste Dracula (Javier Botet). Alle som kjenner til dennes matvaner, vil vite at han er nøye med å innta måltidene til faste tider. Så det går bare et knapt døgn før blodet begynner å dryppe og folk begynner å dø på The Demeter.

LIK I LASTEN: Liam Cunningham, Chris Walley og Corey Hawkins (fra venstre) ser noe de helst ikke skulle sett i «Dracula – The Last Voyage Of Demeter».

Clemens anser seg som en vitenskapens mann, og er ikke disponert for overtro. Men fornuften fordamper etter hvert som han kan begynne å stille klokken etter den udødes herjinger, og mannskapet reduseres for hver natt som går.

Handlingen utspiller seg så godt som i helhet om bord på båten, og Øvredals har lyktes i å etablere en guffen, klaustrofobisk atmosfære. Filmen er mørk, men pen – man blir ikke sittende og ergre seg over svak eller overdreven dataanimasjon. Skuespillerprestasjonene er over middels til sjangeren å være (spesielt Cunningham er god), havet ser autentisk og endeløst ut.

De mest minneverdige scenene inntreffer når de ulykksalige som er blitt bitt, og med det blitt infisert av den «mektige ondskapen», møter soloppgangen. Ellers er Øvredals jump scares av det jevne slaget. Vampyren hopper ut av skyggene og angriper akkurat idet vi forventer at vampyren skal hoppe ut av skyggene og angripe. Enhver oppbygging får den forløsningen vi ser komme.

DEN SLEMME BROREN TIL GOLLUM: Javier Botet i «Dracula – The Last Voyage Of Demeter».

Her er vi ved problemets kjerne: At «Dracula – The Last Voyage Of Demeter» har forsvinnende lite nytt å by på. Spesielt ikke til folk som har sett et antall vampyrfilmer, eller skrekkfilmer i sin alminnelighet, før. Manuset holder seg innmari tett til sjanger-dreieboken, og virker uinteressert i å bringe noe uventet til torgs.

Markedsføringen har snakket om «‘Dracula’ møter ‘Alien’». Det kunne sikkert vært noe. Men så spennende, så skumle, blir disse to timene aldri. Dracula selv er dessuten et skuffende generisk skue. Ingen stilige svarte kapper og aristokratiske manerer her. Ingen aura av farlig, nattsvart erotikk. Denne vampyren ser ut som den demoniske broren til Gollum.

KVINNER OG BARN FØRST: Corey Hawkins og Aisling Franciosi i «Dracula – The Last Voyage Of Demeter».

For tro mot en velbrukt – muligens oppbrukt – formel, og for omstendelig til å kunne anbefales til blaserte horror-entusiaster. Så er det nok mulig at «Dracula – The Last Voyage Of Demeter» vil fungerer bedre for mindre verdensvante publikummere, som ikke har vært ute så mange vinternetter før.

For Øvredal kan håndverket. Nesten litt for godt, kan det virke som. «Dracula – The Last Voyage Of Demeter» er mer profesjon enn inspirasjon.