TATT PÅ SENGA: Mackie hadde ikke hørt noe fra Marvel da han fikk nyheten. Foto: Disney Plus

Fikk meganyheten på matbutikken

Anthony Mackie hadde ikke fått med seg Marvels store nyhet da han skulle handle til middag. NB! Store spoilere for «Falcon and The Winter Soldier».

Av Jonathan Falk

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Første sesong av Marvel-serien «Falcon and The Winter Soldier» hadde kun vært fullført i noen timer forrige fredag, før tegneseriegiganten kunngjorde at utviklingen av «Captain America 4» var i gang.

Chris Evans har som kjent forlatt rollen som «Cap», og serien avsluttet med at Sam Wilson, aka Falcon, overtok stafettpinnen som supersoldaten. At han skulle få fortsette å kaste rundt på det ikoniske skjoldet i sin egen film, visste skuespiller Anthony Mackie lite om, ifølge ham selv.

– Jeg fant det bokstavelig talt ut i går, på matbutikken, sier Mackie i et intervju med EW.

Det var mannen i kassen som fikk æren av å overrekke nyheten.

– Han sa: «Yo, er dette sant?!» og holdt opp telefonen. Jeg svarte at jeg ikke hadde hørt noe som helst. Det er det jeg elsker med å jobbe med Marvel. De ringer og sier «kom til L.A, vi skal fortelle hva som foregår!». Jeg er veldig spent på fortsettelsen, men jeg har altså ikke hørt noe, sier Mackie.

NY CAP: Sam Wilson i helt ny, amerikansk superdrakt. Foto: Disney +/Marvel

Rørt

Det svirret lenge rykter om hvorvidt Captain America ville dukke opp i serien, som er Marvels andre satsing på Disney +, etter suksessen «WandaVision».

Marvel-sjef Kevin Feige avviste at Chris Evans ville returnere i rollen, men det amerikanske nasjonalsymbolet fant altså veien tilbake, i form av Sam Wilson.

Mackie tilstår at muligheten til å få spille rollen i en egen film, rører ham.

– Jeg har jobbet med disse folkene i åtte år nå. Så det å gå fra min første dag, til å nå få være «Cap», det er veldig spesielt for meg, sier skuespilleren.

Foto: VALERIE MACON / AFP

Elsket å jobbe med «norsk» regissør

Det vites lite om detaljene rundt filmen, og det er enda ikke blitt valgt ut noen regissør.

På spørsmål om det blir noen sesong 2 av «Falcon and The Winter Soldier» svarer Mackie at han satte stor pris på teamet rundt sesong 1, inkludert norsk-ættede Kari Skogland på regi.

– Det er alltid gøy å jobbe med Sebastian (Stan). Og Kari (Skogland), vår regissør, var utrolig. Det hadde vært gøy som faen å gjøre, sier Mackie.