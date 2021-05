FLOTT HATT, SVAK FILM: Anne Hathaway i «Roald Dahls Heksene». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Filmanmeldelse «Roald Dahls Heksene»: Muselort

Humbug for hele familien.

Av Morten Ståle Nilsen

FAMILIEFILM

«Roald Dahls Heksene»

USA. 9 år. Regi: Robert Zemeckis

Med: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Jahzir Bruno, Stanley Tucci

Roald Dahls muligens litt kvinne-skeptiske barnebok «Heksene» (1983) er blitt film før. Nærmere bestemt i 1990, i regi av selveste Nicholas Roeg, med Anjelica Houston i rollen som heksen over alle hekser.

Jeg må med skam meddele at jeg ikke har sett den. Men Dahl selv skal ha uttalt at han syntes den var «utterly appaling» – fullstendig forferdelig. Han døde det samme året. Jeg vet ikke om det var noen sammenheng.

«MANN» ELLER MUS?: Jahzir Bruno i «Roald Dahls Heksene». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Gad vite hva den norskbritiske forfatteren ville ment om denne, en nyinnspilling av skrekkeventyret hans som bestreber seg på å være mest mulig familievennlig (filmen skulle ut før jul, men ble utsatt på grunn av du-vet-hva), og transplanterer hele handlingen fra Bergen og England, til Chicago og Alabama i USA. Men jeg vet hva jeg synes. Det kan oppsummeres i ett ord: Humbug.

Mange nordmenn- og kvinner vil være dus med historien. Om heksene som er overalt blant oss og barna de hater, jager ned og forvandler til små, forsvarsløse mus. Om den foreldreløse gutten i sentrum (Bruno), som blir tatt hånd om av bestemoren (Spencer), og hvordan disse to klarer å forville seg inn på et hotell der heksene har kongress.

«VELKOMMEN, LILLE BARN»: Jahzir Bruno, Octavia Spencer og Stanley Tucci i «Roald Dahls Heksene». Foto: Daniel Smith / Warner Bros. / SF Studios

Gutten men blir selvsagt fakket av selveste storheksen, spilt av Anne Hathaway. Da hjelper det at bestemor kan ett og annet om trylleformler, urter og kjerringråd.

Historien er full av de burleske ideene som Dahl var et oppkomme av, og er i utgangspunktet ganske skummel. Jeg mener, vi snakker om skurker som hater barn, og som kan dukke opp over alt og når som helst.

Man skulle derfor i utgangspunktet tro at regissøren Robert Zemeckis var riktig mann for oppdraget, glad som han er i gadgets, tegneserieaktig action og spesialeffekter.

SPEIl, SPEIL: Anne Hathaway i «Roald Dahls Heksene». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Zemeckis, en av åttiårenes toneangivende regissører, er som en Spielberg som aldri en gang prøvde å bli voksen, og vil alltid ha «Tilbake til fremtiden»-filmene. Men det har vært langt mellom drammene i senere år, og i «Roald Dahls Heksene» er han på sitt svakeste.

For dette er slapt og halvhjertet. For det første er Zemeckis elskede søndagsmatiné»-stil i ferd med å bli seriøst gammelmodig. For det andre er forestillingen stappet med sekunda ingredienser.

MUSEPERSPEKTIV: Scene fra «Roald Dahls Heksene». Foto: Warner Bros. / SF Studios

Datagrafikken han gjør seg så avhengig av, ser billig ut. (Budsjettet synes å ha gått med til den luksuriøse scenografien og Hathaways kjoler.) Historien fortelles på baktungt, gledesløst vis, helt uten det overskuddet et eventyr – spesielt et eventyr signert Roald Dahl – må ha.

Det virker som om Zemeckis har satt alle kluter inn på at en camp Hathaway skal bære filmen. Men det er hun ikke i stand til. Skuespilleren har som regel en tendens til å overspille akkurat et hakk for mye, og gjør det i «Roald Dahls Heksne» også – og det i en «jo mer, jo bedre»-rolle der noe slikt strengt tatt ikke burde være mulig.

Den østeuropeiske aksenten hennes er ikke bare så tjukk at det renner av den, den er skiftende og ustadig også. Hun høres ut som inspektør Clouseau, og han er jo ikke skummel eller ekkel i det hele tatt. Han er bare teit.