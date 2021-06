STATSMINISTER: Jacinda Ardern, her på talerstolen på New Zealand i en annen sammenheng tidligere denne måneden. Foto: Mark Mitchell / NZME

Filmprodusent trekker seg etter kritikk fra Jacinda Ardern

Filmen om Christchurch-massakren på New Zealand møter massiv motstand.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«They Are Us» er tittelen på filmprosjektet som ble kunngjort i forrige uke.

Skuespiller Rose Byrne (41) fra Australia er hyret til å spille rollen som New Zealands statsminister Jacinda Ardern (40) i filmen, som skal ta for seg terrorangrepet i 2019, der 51 mennesker mistet livet.

Bakgrunn: Terrorangrepet på New Zealand

Men Ardern er langt fra begeistret for at terroren nå skal filmatiseres. I likhet med mange andre newzealendere reagerer statsministeren kraftig både på timingen og fokuset.

Filmen skal nemlig ta utgangspunkt i Arderns håndtering, noe som har fått kritiske røster til å protestere.

Selv om Ardern er svært populær i hjemlandet, mener folket – og henne selv – at det blir feil å fokusere på henne og ikke først og fremst på alle muslimene som ble rammet da de to moskeene ble angrepet.

– Fra mitt ståsted, som er svært personlig, føles det altfor tidlig og nært for New Zealand. Og mens det er så mange historier som på et eller annet tidspunkt bør fortelles, så regner jeg ikke min egen som én av dem, uttalte Ardern til TVNZ i dag, mandag, ifølge Deadline.

SKUESPILLER: Rose Byrne, her avbildet i 2019, skal spiller Jacinda Ardern. Foto: Evan Agostini / Invision

Nå har en av produsentene, Philippa Campbell (66), trukket seg som følge av kritikken.

– Jeg har lyttet til motstemmene de siste dagene og følt på kraften bak folks synspunkter. Derfor må jeg nå si meg enig i at hendelsene fra 15. mars 2019 er for ferske for en film på det nåværende tidspunktet, sier produsenten ifølge Deadline.

Campbell legger til at hun ikke ønsker å være involvert i et prosjekt som forårsaker så mye stress og bekymring. Samtidig presiserer hun at filmen langt fra skal handle kun om statsministerens rolle i tragedien.

En underskriftskampanje i regi av National Islamic Youth Association prøver å stoppe filmen og har til nå samlet over 60.000 signaturer.

Ardern, New Zealand yngste statsminister noensinne, ble hyllet i hjemlandet og av verdenssamfunnet for måten hun ledet landet gjennom krisen.

Andrew Niccol (57), som selv kommer fra New Zealand, skal regissere filmen. Han presenterte filmen på denne måten torsdag:

– «They Are Us» handler ikke så mye om selve angrepet, men responsen på angrepet, og hvordan en enkeltstående handling motivert av hat, ble møtt med overstrømmende kjærlighet og støtte.

Filmteamet håper å lokke internasjonale distributører under kommende Cannes Virtual Market.

Deadline har forsøkt å komme i kontakt med Rose Byrne samt FilmNation Entertainment og CAA Media Finance, som står bak filmen.

Livstid bak murene

Gjerningsmannen bak terroren, Brenton Tarrant (30), ble i august i fjor dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Terrorangrepene var de verste voldshandlingene og de første terrorangrepene i New Zealands moderne historie.