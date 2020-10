RASENDE: Anniken Aalbu går nå til rettslige skritt for å bli kompensert for sin sentrale rolle i 2016-piloten til den prestisjetunge filmen «Cadaver», som har premiere på Netflix den 22. oktober. Foto: Cultivate Entertainment

Krever én million av «Cadaver»-regissør

Samtidig som den norske Netflix-filmen «Cadaver» presenteres, krever filmarbeider Anniken Aalbu (26) inntil én million kroner fra regissør Jarand Herdal.

VG avslørte i februar i år at Anniken Aalbu følte seg frosset ut av produksjonen på en film – piloten til «Cadaver» – som hun hevder å ha investert en tredjedel i.

Nå bringer hun saken inn for Forliksrådet dersom hun ikke får utbetalt inntil én million kroner innen 22. oktober, for øvrig samme dato som «Cadaver» har premiere på Netflix.

Dette bekreftes av hennes advokat, Anders Foss, overfor VG. Aalbu vil også ha tittelen «executive producer», samt at Herdal betaler saksomkostninger.

– Jeg synes det er utrolig kjedelig at det har gått så langt at jeg må saksøke. Jeg prøvde å komme til en enkel løsning i november 2019. Jeg fikk høre fra Motion Blur at jeg ikke hadde noen betydning for prosjektet, selv om jeg produserte og finansierte det som i dag har blitt til en Netflix-spillefilm, sier Anniken Aalbu til VG.

PILOT BLE NETFLIX-FILM: Bildet er hentet fra en scene i piloten til «Cadaver». Sentralt i uenigheten mellom produsenten Motion Blur og Anniken Aalbu er eventuelle likheter mellom piloten fra 2016 og den ferdige Netflix-spillefilmen, begge regissert av Jarand Herdal. Foto: Paal Audestad, Aftenposten

«Cadaver» startet som en pilot i 2016 med sentrale norske skuespillere som Thorbjørn Harr og Gitte Witt i de mest sentrale rollene. Begge er med videre til spillefilmen, og i tillegg har blant andre Thomas Gullestad og Helge Jordal roller i Netflix-utgaven.

Filmen er Jarand Herdals spillefilmdebut. I november i fjor inngikk han avtale med produksjonsselskapet Motion Blur om å lage spillefilmen for Netflix. Dette skjedde ifølge Anniken Aalbu helt uten hennes viten, noe som opprørte henne sterkt etter å ha hatt en sentral rolle i piloten.

Regissørkjempene Espen Sandberg og Harald Zwart, som begge er tilknyttet Motion Blur, står ifølge filmdatabasen Imdb som executive producer for «Cadaver», sammen med blant andre Veslemøy Ruud Zwart og Motion Blurs daglige leder, Espen Horn.

Anniken Aalbu startet som innspillingsleder på «Cadaver»-piloten i 2016 og sier at hun først gikk inn med midler for å delfinansiere piloten sammen med Jarand Herdal og Jens Hertzberg, og at hun dermed rykket opp som executive producer.

Ifølge Aalbu gikk hun senere inn med mer penger som fikk prosjektet fullført.

GODE PARTNERE: Her fester filmprodusent Espen Horn sløyfen til regissør Harald Zwart i forbindelse med premieren av «Den 12. mann» i 2017, med Thomas Gullestad i hovedrollen som Jan Baalsrud. Både Horn, Zwart og Gullestad er involvert også i «Cadaver». Foto: Gisle Oddstad

Netflix presenterte tirsdag filmen for norsk presse, men VG fikk der avslag fra Netflix på sitt intervjuønske med Jarand Herdal og Espen Horn.

I en e-post til VG i februar hevdet Espen Horn i Motion Blur at de hadde hatt flere samtaler med Anniken Aalbu, men at det ikke hadde vært mulig å etterkomme kravet hennes.

– Aalbu har ikke vært en investor i produksjonen av kortfilmen «Cadaver», og vi har skriftlig bekreftelse fra Aalbu på at det svært begrensede beløpet hun bidro med var et kortsiktig lån, sto det i Espen Horns e-post den gangen.

Tirsdag kveld gjentar Espen Horn – som også uttaler seg på vegne av Jarand Herdal – at det har vært mange samtaler med Anniken Aalbu for å finne en minnelig løsning, men at de ikke har ført frem og at det ikke er mulig å imøtekomme hennes krav.

VG har stilt Horn flere spørsmål, blant annet om det har vært dialog for å rydde opp i saken og hvordan de stiller seg til en forliksklage.

– Vi har ikke noe nytt å tilføye til denne saken. Som tidligere nevnt, deler ikke Jarand og Motion Blur Aalbus beskrivelse av hverken de faktiske eller rettslige forholdene knyttet til hennes bidrag til promoen, skriver Horn i en e-post.

– Aalbu har ikke vært investor i promoen eller produksjonen – dette har Aalbu tidligere bekreftet skriftlig. Vi har ingen ytterligere kommentarer i denne sammenheng, avslutter Espen Horn i Motion Blur.

Den skriftlige bekreftelsen som Horn nevner her gjelder en sentral uenighet om pengene som Anniken Aalbu skjøt inn i prosjektet var et lån eller en investering. Aalbu avviste overfor VG i februar at det finnes en slik bekreftelse.

Aalbu forteller til VG at hun kun ønsker å oppnå rettferdighet for sitt arbeid og investering.

– Jeg har mistet større karrieremuligheter og masse penger på denne filmen og potensielle oppfølgerfilmer. Det eneste dette har gitt meg er stress og frustrasjon som har vært ekstra tungt som nybakt mamma, sier hun.

– Nå blir det opp til retten å avgjøre hva jeg skal ha som kompensasjon. Fakta i saken taler for seg selv. Ukulturen i filmbransjen har jeg nå fått oppleve på nært hold, men alt dette hadde vært så enkelt om de ikke hadde gjort avtaler bak min rygg. Ærlighet varer lengst, sier Anniken Aalbu.

