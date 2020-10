SLANK: Rebel Wilson har fått ny kroppsfasong. Nå er det helsen som gjelder. Foto: SOME / SOME

Rebel Wilson nær ved å nå vektmålet

Hollywood-stjernen Rebel Wilson (40), best kjent som «Fat Amy», har brukt året på å komme i form.

«Just call me: Fit Amy», skriver stjernen under et bilde av seg selv på Instagram natt til mandag. Altså på norsk: «Bare kall meg veltrente Amy».

Tidligere søndag publiserte Wilson et bilde av seg selv ute på treningstur hjemme i Los Angeles.

«Jeg er så stolt av meg selv. Nå har jeg bare tre kilo igjen før jeg når målet mitt», melder skuespilleren, som nå ville hatt problemer med å fylle rollen som «Fat Amy» i «Pitch Perfect»-filmene.

Australske Wilson har nærmere ni millioner følgere på bildedelingstjenesten, og de siste månedene har hun hyppig postet bilder av sin stadig minskende kropp – og glimt fra heftige treningsøkter.

Blant annet opplyser hun om at hun står svært tidlig opp flere ganger i uken for å komme seg ut på entete spaserturer eller joggeøkter. Og noen ganger sprinter hun.

Nyforelsket

Nylig delte hun også bilde av seg og sin nye kjæreste, den 29 år gamle forretningsmannen Jacob Busch.

Paret har til gode å kommentere forholdet i mediene, men de viser seg nå offentlig sammen, senest i Monaco i forrige uke. Bush har postet to flammetegn under kjærestens ferskeste selfie. «Vakker», skrøt han, og postet et rødt hjerte under et annet av Wilsons selfie-bilder nylig.

Wilson, for tiden aktuell i Amazon-serien «LOL: Last One Laughing», har fått hjelp av den australske treningsguruen Jono Castano Acero med å legge om livsstilen.

– Jeg rundet 40 år i mars, og da tenkte jeg at «Nå må det skje». Dette er året jeg skal konsentrere meg om fordelene ved å prioritere helsen, fortalte hun i et intervju med britiske The Sun i vår.

Det er imidlertid viktig for skuespilleren å tillate seg en utskeielse i ny og né. I helgen postet hun en video fra forrige ukes Monaco-besøk, der hun spiser kake.

«Husk uansett, jenter, du må unne deg noe (Nå gjør jeg det med mat kun én eller to ganger i uken ... og supplerer med boblebad på enkelte kvelder)», skriver Hollywood-stjernen, også kjent fra filmer som «Bridesmaids», «Cats» og «How To Be Single».

FØR: Rebel Wilson på en college-tilstelning i Philadelphia i 2018. Foto: Matt Slocum / ap

Wilson forsikret da at prosessen ikke først og fremst handlet om tallet på vektskålen, men heller å ta tak i det mentale for å og finne ut hvorfor hun overspiste.

Wilson har forklart i tidligere intervjuer at hun ble plukket opp av sitt amerikanske management fordi hun hadde et særegent utseende. Og med rollen som «Fat Amy», der rollefiguren spøker om nettopp egen kroppsvekt, ble størrelsen en merkevare.

Agenter skal opp gjennom årene ha frarådet skuespilleren å gå ned i vekt, på grunn av det.

– Jeg hadde også en jobb der jeg ble betalt mye penger for å være større. Til tider kan det skape rot i hodet, uttalte hun i avisintervjuet.

I sommer postet Wilson en treningsvideo, der hun advarte de australske skuespillerbrødrene Chris Hemsworth (37) og Liam Hemsworth (30) med «Se opp, Australias nye action-heltinne lader opp»:

