BLE FORELDRE I JANUAR: Anders Baasmo Christiansen og Marie Blokhus, her under Amanda-utdelingen i Haugesund i fjor. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Nybakt pappa Anders Baasmo Christiansen: – Det er livets mirakel

Publisert: 01.02.18 19:54

FILM 2018-02-01T18:54:34Z

Anders Baasmo Christiansen og kjæresten Marie Blokhus har nettopp blitt foreldre.

Skuespillerparet ble foreldre til en sønn i midten av januar, det første avkommet for begge. Det har han snakket om i et intervju med KK .

– Hehe, han er to uker i dag, så jeg er bare ute på en liten tur og må jeg si jeg nyter den bobla veldig, sier han.

– For en som har vært på jobb og fest de siste 20 årene, så var det jaggu på tide å utvide horisonten. Og virkelig, man har ikke store nok ord for hva det vil si å få barn. Det er livets mirakel, det! Det kan anbefales for å si det sånn.

Baasmo Christiansen er denne våren aktuell på både kino og TV. Snart er han å se i nyversjonen av «Norske byggeklosser», og i morgen er det premiere på TV-serien «En natt», hvor han spiller en av to som møtes på en «blind date».

Marie Blokhus er fortsatt å se på kino i «Den 12. mann», som hun var med å lansere høygravid like før jul.