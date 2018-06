SVERMER: Skuespillerne Eiza Gonzales og Josh Duhamel. Foto: GETTY og AFP

Eiza Gonzales skal være Josh Duhamels nye kjæreste

Publisert: 24.06.18 18:59

FILM 2018-06-24T16:59:03Z

Filmstjernen Josh Duhamel (45) skal ha falt for den 17 år yngre skuespilleren Eiza Gonzales (28).

Amerikanske medier har spekulert på gryende romanse mellom nyskilte Duhamel og Gonzales i flere måneder , etter at de skal ha møttes på en Super Bowl-fest i Minneapolis i februar. Han skal etterpå ha bedt venner om å få hennes telefonnummer etterpå, og siden har angivelig holdt kontakten – i smug.

Nå begynner de imidlertid å vise seg sammen. Paret ble for første gang fotografert for et par uker siden ute på byen i Beverly Hills.

E! Online bringer nå i helgen nytt bilde av paret arm i arm inne på et kjøpesenter i Los Angeles.

Daily Mail har flere bilder fra den sammen handleturen, der bildene tyder på at stjernene har en god tone seg imellom.

Amerikanske Duhamel er kjent fra TV-serier som «All My Children» og «Battle Creek», samt filmer som «Safe Haven» og «Life As We Know It». Meksikanskfødte Gonzales er kjent fra filmen «Baby driver» og serien «From Dusk Till Dawn». Hun er i tillegg modell og sanger.

På filmnettstedet IMDb står hun oppført med en rekke nye prosjekter fremover, og på Instagram melder hun selv at hun skal spille mot Michael Fassbender (41) i «King Fury». Gonzales figurerer for øvrig i Justin Timberlakes nye musikkvideo «Supplies».

Selv om Duhamel er en mer kjent skuespiller enn sin angivelig nye flamme, har hun med sine nærmere to millioner tilhengere på Instagram , dobbelt så mange følgere som ham .

Hverken Duhamel eller Gonzales har kommentert alle kjærlighetsspekulasjonene.

Duhamel og popartisten Fergie (43) gikk fra hverandre i fjor etter åtte års ekteskap.

« Med stor kjærlighet og respekt for hverandre bestemte vi oss tidligere i år for å separeres. For å gi familien mulighet til å tilpasse seg, ville vi holde dette privat før vi innviet offentligheten », meldte de to i en felles pressemelding i september.

Paret, som ble smidd i Hymens lenker i januar 2009 etter å ha vært kjærester i nesten fem år, har en fem år gammel sønn sammen.

Gonzales har aldri vært gift og har ingen barn.