Stallone måtte dementere ryktene om sin egen død

Publisert: 20.02.18 16:30

Ryktene om hans død ble så sterke - og så mange at nå har Sylvester Stallone (71) måttet gå ut på sosiale medier og dementere.

– Vær så snill, ignorer disse dumme ryktene. Jeg er i live, har det bra, er ved god helse og slåss fortsatt, skriver han på sin instagram profil mandag.

Det var etter at det på sosiale medier ble skrevet at han tapte kampen mot prostata-kreft og døde tidlig på morgenen samme dag.

Det er ikke første gangen at det går rykter om at filmstjernen skal være død. I september 2016 spredte det seg et hardnakket rykte om at Stallone var blitt funnet død i sitt hjem i Los Angeles.

Også broren til Sylvester Stallone har reagert på de falske ryktene - og han bruker mye sterkere ord på Twitter.

– Hva slags syke mennesker er det som kan holde på slik. skriver Frank Stallone i et rasende innlegg

Like før jul i fjor ble det kjent at politiet i Santa Monica i California hadde åpnet etterforsking i en sak med påstander om seksuelle overgrep som involverer Sylvester Stallone.

– Min klient er kategorisk avvisende til disse beskyldningene, sa Stallones advokat, Martin Singer i følge BBC

Det var forøvrig ikke første gang Stallone blir beskyldt for seksuelle overgrep, Så sent som i november i fjor benektet han at han og en livvakt at han skal ha utført seksuelle overgrep mot en 16 år gammel fan i Las Vegas i 1986.