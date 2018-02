MØTTE PRESSEN: Hovedrolleinnehaver Andrea Berntzen og regissør Erik Poppe presenterte «Utøya 22. juli» på filmfestivalen i Berlin. Foto: Ralf Hirschberger / AP/ TT / NTB scanpix

Utøya-film hylles og kritiseres etter Berlin-visning

Publisert: 19.02.18 14:53 Oppdatert: 19.02.18 17:19

FILM 2018-02-19T13:53:40Z

Reaksjonene etter visningene av Erik Poppes «Utøya 22. juli» på filmfestivalen i Berlin varierte mellom stående applaus og buing.

Mens anmeldere har måttet signere en avtale om ikke å publisere sine anmeldelser av «Utøya 22. juli» før etter klokken 15.45 mandag, har flere anmeldere og publikummere på filmfestivalen i Berlin allerede gitt uttrykk for sine første reaksjoner i sosiale medier.

Kritiker Jonathan Romney , som blant annet anmelder for Sight and Sound og Screen International, skriver:

Filmen om Utøya-massakren, «U: 22 July» er en knusende opplevelse – spesielt når man ser den noen få dager etter Florida-skyteepisoden. Den er filmen som fortjener å bli debattert mest seriøst på årets #Berlinale

David Erlich, anmelder i IndieWire, tvitret flere meldinger om filmen etter at den var vist. Han begynte med en betraktning om at det ikke er film som har gjort oss ufølsomme til vold, men vold som har gjort oss mindre følsomme overfor vold.

«Da jeg så «Utøya 22. Juli», kunne jeg ikke la være å tenke på hvordan film nå har evnen til å gjøre oss følsomme overfor vold igjen.»

Han beskriver videre filmen som «(...) en ubeskrivelig rystende film i ett opptak om tenåringer som springer rundt for å overleve en av de dødeligste skyteepisodene i nyere historie. Det er … vel, det er mye å takle akkurat nå. F… heller.»

Buing etter visning

Erlich skriver også at han hørte buing for første gang på festivalen etter filmen og at den «uten tvil vil provosere fram alle mulige avvisninger, skyllebøtter, og påstander om umoral. Dessverre føler jeg at filmen trengs mer enn den er unødvendig».

Frilans-anmelder Carmen Gray kaller filmen en «misforstått og veldig bloddryppende rekonstruksjon av Breivik-massakren.» Hun hevder også at dens mest sannsynlige påvirkningskraft vil være at den inspirerer «copycats».

Anmelder i Variety, Guy Lodge, er ambivalent til filmen . I sin anmeldelse beskriver han filmen som «emosjonelt oppslukende» og «utmattende», og skryter av Andrea Berntzens prestasjoner. men mener også at det er lite man som seer sitter igjen med. Han kritiserer imidlertid valget av én hovedperson som følges gjennom hele filmen, og mener det går på bekostning av det større bildet.

Demetrios Matheo i Screen International omtaler filmen som den «mest opprivende og hjerteskjærende» man kan se på filmfestivaler i år. Matheo på sin side synes hovedpersonen er en sterk vitnesbyrd som «representerer heltemotet som kommer til syne i slike situasjoner».

I radioprogrammet «P1 Kultur» på Sveriges Radio, forteller journalist Roger Wilson at filmen fikk rungende applaus, men også noe buing, uten at han skjønner hvorfor. Wilson forteller at han hadde vondt i magen store deler av filmen. Kollegaen Emma Engström sier hun ikke synes filmen var spekulativ, men derimot verdig.

– Det var veldig deilig å slippe å se Anders Behring Breivik, sier hun i programmet.

Det danske filmmagasinet Ekko skriver på Twitter at filmen er blant favorittene fra festivalen og at den fikk stående klappsalver. De trekker også fram prestasjonen til fotograf Martin Otterbeck.