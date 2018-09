FUNNET: De røde skoene er kommet til rette. Her vises de fram på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP

FBI fant savnede rubinsko etter 13 år

FILM 2018-09-05T04:47:42Z

De røde skoene Judy Garland gikk med i «Trollmannen fra Oz» er funnet i Minneapolis etter å ha vært stålet og sporløst forsvunnet siden 2005.

Publisert: 05.09.18 06:47 Oppdatert: 05.09.18 07:49

FBI opplyser på en pressekonferanse onsdag at de fant de legendariske skoene under en dekkoperasjon.

Det var i 2005 skoene, som ifølge The Guardian regnes blant verdens mest verdifulle film-memorabilia, ble stjålet fra Judy Garland-museet i Grand Rapids i Minneapolis mens de var til låns ved museet.

Ifølge BBC brøt tyvene seg inn gjennom et vindu sent på kvelden.

FBI kom på sporet av tyvene da noen i 2017 kontaktet forsikringsselskapet som hadde forsikret skoene og hevdet å ha informasjon om det ikoniske røde paret. Personen skal ha forsøkt å utpresse eierne av skoene, og politiet ble koblet inn.

– Vår hovedprioritet var å få skoene trygt tilbake, sier spesialagent Christopher Dudley som ledet etterforskningen.

Han forteller at flere mistenkte er identifisert, men at politiet fremdeles jobber med å sikre seg oversikt over alle involverte – både i det opprinnelige tyveriet og i utpressingsforsøket.

Etter at skoene ble stjålet tilbød politiet en finnerlønn på 250.000 dollar for informasjon som kunne få dem tilbake. En anonym donor tilbød deretter én million dollar til den som kunne fortelle hvor skoene befant seg.

Skoene, som i filmen har magiske egenskaper og er dem Dorothy, spilt av Judy Garland, klakker sammen for å komme seg til og fra Oz. De var forsikret for én million dollar da de forsvant. Ifølge BBC kan skoene være verdt to millioner dollar i dag.

Man antar at de ble spesiallaget sju par røde sko til Garland for filmen, men en samler, Michael Shaw, skal ha hevdet det kun var ett par og ha forsøkt å auksjonere ut de andre. Ifølge BBC vet man nå om kun tre par.

Den originale «Trollmannen fra Oz» kom i 1939 og vant to Oscar-priser.