ROCKEIKON: James Hetfield og Metallica har besøkt Norge en rekke ganger, som her i Telenor Arena i 2010. Foto: Hoen, Espen Sjølingstad

Metallica-vokalist James Hetfield til Hollywood

Publisert: 13.02.18 17:13

FILM 2018-02-13T16:13:53Z

James Hetfield (54) filmdebuterer i en thriller om seriemorder Ted Bundy.

Rockeveteranen har figurert i TV-serier og filmer før, men da som seg selv – ikke som skuespiller.

Nå kan fansen se frem til å se ham på lerretet i «Extremely Wicked, Shockingly Evil, And Vile» i rollen som politimannen Bob Hayward.

Hayward var den første til å pågripe Ted Bundy. Politimannen stoppet den nå avdøde seriedrapsmannen i Utah i 1975 på grunn av en trafikkforseelse, og oppdaget da mye mistenkelig utstyr i Bundys bagasjerom. Da bestemte han seg for å granske sjåføren ytterligere.

Regissør Joe Berlinger (56) er henrykt over å ha fått Hetfield med på laget. De kjenner hverandre godt, siden Berlinger var med på å regissere og produsere Metallica-dokumentaren «Metallica: Some Kind of Monster» i 2004.

– Etter å ha ha tilbrakt hundrevis av timer bak kamera med James og resten av Metallica, har jeg sett hans karisma og mektige tilstedeværelse på nært hold. Jeg visste at han ville komme til å tilføre denne filmrollen samme styrke og magnetisme. Så da han sa ja, var jeg henrykt, sier Oscar-nominerte Berlinger i en kunngjøring via filmnettstedet Deadline .

De grusomme avsløringene rundt den amerikanske seriemorderen har vært tema i filmer og TV-serier også tidligere.

Ted Bundy ble arrestert for siste gang i 1978 og tilsto til sammen over 30 drap på kvinner og unge jenter. Det antas imidlertid at han drepte langt flere, kanskje så mange som 100. Fengselspresten som samtalte med Bundy til det siste, har sagt at han tror at ikke en gang Bundy selv visste hvor mange han hadde drept.

Han ble henrettet i 1989 – i Florida.

Zac Efron (30) , kjent fra filmer som «High School Musical», «The Paperboy», «The Greatest Showman», «The Lucky One» og «Baywatch», fyller rollen som Bundy.

«Extremely Wicked, Shockingly Evil, And Vile» fortelles fra perspektivet til Bundys kjæreste, Elizabeth Kloepfer.

Andre kjente navn på rollelisten, er Lily Collins, John Malkovich, Jim Parsons, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, Angela Sarafyan, Jeffrey Donovan Terry Kinney og Dylan Baker.

