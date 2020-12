ALLE TIDERS TANTE: Meryl Streep og Lucas Hedges i «Let Them All Talk». Foto: Peter Andrews / HBO Nordic

Filmanmeldelse «Let Them All Talk»: En fryd!

Endelig en «atlantic crossing» det er verdt å være med på.

DRAMAKOMEDIE

«Let Them All Talk»

Premiere på HBO Nordic torsdag 10. desember

USA. Tillatt for alle. Regi: Steven Soderbergh

Med: Meryl Streep, Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges, Gemma Chan, Dan Algrant

Alice Hughes (Streep) er en fetert forfatter av den typen som folk som liker å ha peiling, beundrer. USAs svar på Vigdis Hjorth, kan man si. Det skal nemlig vise seg at Alice, i likhet med sin norske kollega, henter en del inspirasjon i sitt eget liv og fra sine bekjente i virkeligheten.

Hun skal motta en høythengende litterær pris i England, men vil ikke fly. Den nye redaktøren hennes, Karen (Chan), vet råd: Hva med å ta båt? OK, sier Alice. På én betingelse. At hun får ta med seg bestevenninnene fra universitetsdagene, Susan (Wiest) og Roberta (Bergen). Ja, og så favoritt-tantebarnet Tyler (Hedges).

JENTEGJENGEN, 45 ÅR ETTER: Dianne Wiest (til venstre) og Candice Bergen i «Let Them All Talk». Foto: Peter Andrews / HBO Nordic

De fire er snart installert på The Queen Mary 2, på vei over Atlanteren. Alt er luksus og velstand. Det skal dog vise seg at forholdet de tre venninnene imellom, er relativt avmålt. De har ikke sett hverandre på et par tiår, i hvert fall ikke på en virkelig meningsfull måte.

Det skal også vise seg at Karen er om bord, som blindpassasjer. Forlaget ønske å forsikre seg om at boken Alice arbeider med, er en oppfølger til den største salgssuksessen hennes, skilsmisseromanen «You Always You Never» – og ikke en ny «A Function Of The Body» (et mer «krevende» verk, som Alice selv mener er en bedre bok).

FORLAGSREDAKTØR OG BLINDPASSASJER: Gemma Chan i «Let Them All Talk». Foto: Peter Andrews / HBO Max

Det er en annen forfatter om bord også. Nemlig Kelvin Kranz, en krim- og spenningskonge som Alice selvsagt har vondt for å respektere, men som selger så mange bøker at han praktisk talt er en énmannsindustri i seg selv. Alice smelter da det viser seg at han er en sann gentleman, og en stor beundrer av «A Function Of The Body».

Det er vakkert duket for intriger og romanser på bøljan blå. Roberta, som til daglig selger undertøy i Dallas, er tilsynelatende med for å kapre seg en mann med penger. De burde jo yngle her? Tyler får på sin side et godt øye til den særs elegante Karen, og fungerer ellers som mellommann for alle.

DEN GODE SAMTALEN: Meryl Streep og Lucas Hedges i «Let Them All Talk». Foto: Peter Andrews / HBO Nordic

«Let Them All Talk» er en skikkelig pratefilm, en sofistikert komedie i tradisjonen etter Woody Allen og Noah Baumbach. Manuset, ved novellisten Deborah Eisenberg, glitrer og gløder: Det er en sånn film som virker ekstremt lett og ledig, men som egentlig har forbløffende mye klokt og dypt på hjertet.

Steven Soderberghs regi er avslappet selvsikker. Settingen på det luksuriøse skipet – det et skip, ja, ikke en båt, og de er på en krysning, ikke et cruise – gir mye gratis. Men tar også slike grep som å la en ikke-skuespiller – regissøren og manusforfatteren Algrant – spille Kelvin Kranz. Man merker raskt at Algrant er en amatør, man ser det på måten han står og går på. Effekten er likevel ytterst forfriskende.

Regissøren lander en slutt som i mindre kapable hender fort kunne blitt overdramatisk også.

«ATLANTIC CROSSING»: Lucas Hedges og Meryl Streep i «Let Them All Talk». Foto: Peter Andrews / HBO Nordic

De tre kvinnene i sentrum – Streep, Bergen og Wiest – er alt annet enn amatører. Det er en stund siden jeg har sett Streep i en så riktig rolle for henne, som denne, og det er en sann gunst å se de to sistnevnte igjen. De tre spiller med hverandre, aldri mot hverandre. Ingen prøver å stikke av med filmen på noen andres bekostning.

Det handler om virkelighetslitteratur og vennskap, fysisk versus digital tilstedeværelse, begjær og penger, liv og død. Jeg kan faktisk ikke huske å ha likt en Steven Soderbergh-film bedre enn jeg likte «Let Them All Talk».

En fryd!

