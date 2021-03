KOMEDIENS KONGE: Eddie Murphy i «Coming 2 America». Foto: Amazon Studios

Filmanmeldelse «Coming 2 America»: Atter en konge

Comebackenes tid er ikke forbi: Nå har Eddie Murphy laget to solide filmer på rappen.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Coming 2 America»

Premiere på Amazon Prime Video fredag 5. mars

USA. 6 år. Regi: Craig Brewer

Med: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley, Wesley Snipes, Kiki Layne, Tracy Morgan, Jermaine Fowler

Eddie Murphy var på den absolutte toppen av karrieren da «Amerika for mine føtter» («Coming To America») ble sluppet for snart 33 år siden.

Det meste skulle gå galt i de tre tiårene som fulgte, en og annen reising av kjerringa unntatt («Bowfinger», 1999). Først i 2019, med «Dolemite Is My Name» («and fuckin’ up motherfuckers is my game!»), også den regissert av Craig Brewer, begynte vi som husker ham som sin epokes største komikergeni å drømme om et comeback av mer varig art.

«Amerika for mine føtter» var egentlig like mye en romanse som en komedie. Som sådan ganske søt. Om prinsen Akeem (Murphy) av det afrikanske monarkiet Zemunda, som skulle bli tvangsgiftet av sin far, men i stedet valgte å dra til Amerika – nærmere bestemt Queens, New York – for å jakte Ekte Kjærlighet i stedet.

REGJERENDE REGENTER: Eddie Murphy og Shari Headley i «Coming 2 America». Foto: Amazon Studios

Han fant den i form av fastfood-arvingen Lisa (Headley), og vi møter dem igjen nå, i palasset i Zemunda. Akeem er fremdeles prins, men i ferd med å rykke opp. Pappa, Kong Jaffe Joffer (James Earl Jones), ligger for døden. Før han legger på røret, vil Jaffe forsikre seg om at Akeem har en sønn i ermet. Slik at arverekken forblir ubrutt også etter at Akeem en gang i fremtiden må forlate jammerdalen.

Det har ikke Akeem. Han og Lisa har tre døtre, hvorav den eldste, Meeka (Layne), har forberedt seg i hele sitt unge liv på å overta tronen. Men vent! Kan det tenkes at Akeem pådro seg en løsunge i løpet av sitt eventyr i Amerika den gangen for 30 år siden?

«TURIST, JEG?»: Eddie Murphy i «Coming 2 America». Foto: Amazon Studios

Klart dét kan tenkes! Det bærer tilbake til et sterkt gentrifisert Queens for å jakte ned Lavelle Junson (Fowler), det sympatiske resultatet av en «one night stand». Akeem har et par gode grunner til å reise. En mannlig arving vil nemlig kunne forhindre krig med nabolandet Nextdooria også (lang historie).

Det er dukket for utvidet familie-forviklinger, og det som følger er i praksis en reprise av den relativt «woke» historien i den første filmen. Det handler nok en gang om kjærligheten, den ekte, og dessuten kvinners rettigheter. Konflikten i det hele? Det skal vise seg at Akeem har blitt sin patriarkalske far litt vel opp ad dage i løpet av tiårene som er gått.

«THAT JAR BINKS-LOOKIN’ ASS»: Arsenio Hall (til venstre) og Eddie Murphy i «Coming 2 America». Foto: Amazon Studios

Murphy selv får oppsiktsvekkende lite gøyalt å si eller gjøre (som Akeem, vel å merke – han spiller, som sist, en håndfull langt morsommere biroller også). Kjemien hans med Arsenio Hall, som den sleipe tjeneren Semmi («that Jar Jar Binks-lookin’ ass»), er nok en gang påfallende svak. Så det er fint at det er mye støtte å hente i de andre skuespillerne.

Leslie Jones, som Mary, matriarken i den funky frodige Junson-klanen, er en nytelse så gild at man tar seg i å gremmes i at hun ikke har en større rolle. Tracy Morgan, som Onkel Reem, er heller ikke å forakte. Den ultra-karismatiske Wesley Snipes har det moro som camp diktator.

«SAY WHA, SON?»: Eddie Murphy som barbereren Clarence i «Coming 2 America». Foto: Amazon Studios

«Coming 2 America» er som ventet full av «callbacks» til den første filmen, og disse lander stort sett støtt. Den er også full av gjesteopptredener som for en gangs skyld er både berettigede og forfriskende: En Vogue, Salt-N-Pepa, Morgan Freeman, Gladys Knight og – om du venter helt til slutten av rulleteksten – John Legend.

Det blir en del longører og ganske mye klamt «drama». Det vil selvsagt hjelpe å ha et nostalgisk forhold til den første filmen. Men «Coming 2 America» – fargerik og full av sjeldent vakre og vitale mennesker – er sannelig bedre enn det var noen skjellig grunn til å tro at den skulle bli.