TAR KONA I FORSVAR: – Når du elsker noen vil du forsvare dem, sier Alec Baldwin etter at han nå forlatt Twitter. Her med kona Hilaria. Foto: VALERY HACHE / AFP

Alec Baldwin forlater Twitter

Filmstjernen forlater plattformen i kjølvannet av kritikk og negativ omtale kona Hilaria har fått i sosiale medier.

Publisert: Nå nettopp

– Twitter er som et selskap hvor alle bare skriker og hyler – og det er ikke et hyggelig sted å være.

les også Hollywood-stjernen Alec Baldwin hyller Gunhild Stordalen

Det skriver Alec Baldwin i et innlegg i sitt siste innlegg på Twitter som først ble omtalt på nettstedet Deadline.

– Farvel for nå, skriver han til slutt.

Utgangspunktet for Baldwins beslutning er at Hilaria har den siste tiden opplevd at svært mange har stilt spørsmål om hennes spanske bakgrunn. Gamle videoer ble publisert på nettet hvor hun tilsynelatende snakker spansk. Hilaria Baldwin er født i Boston, men har tilbrakt deler av oppveksten i Spania.

les også Alec og Hilaria Baldwin fikk sitt femte barn sammen

I et innlegg på Instagram forsøkte Hilaria Baldwin både å forsvare seg selv og forklare hvilken bakgrunn hun har.

– I vårt hjem prøver vi å gi barna en tospråklig oppvekst, forklarer Hilaria.

I en egen video – også publisert på Instagram sier Alec Baldwin blant annet:

– Når du elsker noen, vil du forsvare dem.

Han oppfordret samtidig brukerne til å være oppmerksomme og kritiske til kildene til kritikken mot kona.