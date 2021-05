EKSPAR: Angelina Jolie og Brad Pitt, her avbildet på hver sin premiere i Los Angeles i 2019. Foto: AP

Angelina Jolie vil la barna vitne – dommeren nekter

Rettsdokumenter viser at Angelina Jolie (45) kritiserer dommeren som vil nekte barna å innta vitneboksen i barnefordelingssaken mot Brad Pitt (57).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert:

ABC News, Fox News og flere andre amerikanske medier omtaler rettspapirene, som er blitt registrert i ankedomstolen Californias Second District mandag.

Der kommer det frem at Jolie søker om å få dommer John Ouderkick kastet fra saken. Dommeren nekter ifølge Jolie å la barna legge frem det hun mener er relevante bevis.

Dokumentene sier ikke noe om hva slags bevis det er snakk om.

Jolie og Pitt gikk fra hverandre for fem år siden og ble formelt skilt i 2019. Hollywood-stjernene har imidlertid ennå til gode å komme til enighet om omsorgen for deres seks barn, Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) og tvillingene Knox og Vivienne (12).

«Dommer Ouderkick fratar Jolie en rettferdig rettsprosess ved å ekskludere hennes bevis knyttet til barnas helse, sikkerhet og velbefinnende – bevis som er avgjørende før beslutning kan tas i denne saken», heter det i rettsdokumentene.

Pitts advokat skriver imidlertid i sine dokumenter at dommeren har gransket saken grundig i seks måneder, og derfor vil kunne legge frem en rettferdig begrunnelse, blant annet basert på andre vitneuttalelser.

I Pitts rettspapirer hevdes det for øvrig at Jolie «mangler troverdighet på en rekke områder», og at den lange rettsprosessen er med på å skape en ustabil tilværelse for barna.

Jolie informerte retten i mars i år om at hun hevder å kunne legge frem bevis for at Pitt var voldelig.

I de nye dokumentene retter hun kritikk mot dommeren, som hun hevder bryter med rettsprinsipper som går ut på at det ikke er til barns beste om en forelder med voldshistorie får omsorgsrett.

Filmstjernen viser også til en paragraf som åpner for at barn over 14 år bør få kunne vitne i retten om de selv vil.

Siden eldstebarnet er 19, og to av barna er under 14, er det kun de resterende tre som er aktuelle som vitner. Hvordan de praktiserer fordelingen i dag, er ikke kjent – heller ikke detaljene om hva Pitt krever.

I utgangspunktet søkte han om delt omsorg, 50/50.

Jolie og Pitt to giftet seg i 2014. Nyheten om separasjonen slo ned som en bombe to og et halvt år senere.

Ikke bare er barnefordelingen et betent stridspunkt. Det gjenstår også rettsforhandlinger når det gjelder det økonomiske.

Pitt fikk offentlighetens lys på seg i 2016 da han i alkoholpåvirket tilstand havnet i krangel med sin den gang 15 år gamle sønn Maddox om bord på et fly. Dette skal ha vært hendelsen som fikk begeret til å flyte over for Jolie, som valgte å forlate ham.

Pitt har i ettertid selv innviet omverdenen i tidligere alkoholmisbruk og grepene han måtte ta for å få bukt med avhengigheten. Han har også forklart at han har tilgitt seg selv.