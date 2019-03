HIT MEN IKKE LENGER: Sikkerhetsvakter sørger for at ingen uvedkommende kjører inn til stedet hvor deler av den 25. James Bond-filmen er under innspilling. Foto: Frode Hansen

Jernring rundt James Bond-innspilling

NITTEDAL/OSLO (VG) Ingen slipper inn - og ingenting slipper ut. Produsenten av James Bond-filmen som nå er under innspilling i Nittedal, har lagt fullstendig lokk på all informasjon om filmen.

– Det eneste dere kan gjøre er å sende et fysisk brev, men det spiller ingen rolle, sier Per Henry Borch, som er norsk tilrettelegger, til VG.

Man får nemlig ikke noen svar før hele innspillingen er pakket sammen.

Borch representerer selskapet Truenorth, som er tilretteleggeren av innspillingen i Norge. Sammen med produsenten sørger selskapet for at ingen informasjon om James Bond-filmen slipper ut i offentligheten. Filmen er den 25 i rekken, derav prosjekttittelen «B25»

– Jeg har absolutt ingenting å si rundt dette. Det er ikke uvanlig at det er slik rundt produksjoner som dette, sier Borch til VG.

HOVEDROLLE: Daniel Craig spiller James Bond også filmen som har premiere i april 2020, men det er uklart om han kommer til Norge for å gjøre opptak. Her i en scene fra «Skyfall». Foto: Jonathan Olley / digital file

I forrige uke ble en av VGs fotografer stoppet av sikkerhetsvakter fra Prosec ved innkjøringen til skogsområdet hvor innspillingen av filmen foregår. Han ble høflig og bestemt avvist og fraktet ut og tilbake til hovedveien i en av Prosecs biler.

Det er også søkt Luftfartstilsynet og fått stengt luftrommet over innspillingsområdet, med fem kilometer i radius, denne uken.

Redaktøren av det norske James Bond-Magasinet, Morten Steingrimsen er ikke overrasket over alt hemmelighetskremmeriet rundt innspillingen i Norge.

JAMES BOND HYTTE: Denne nybygde hytta ved Langvann i marka ved Nittedal, ble raskt koblet til innspillingen av den nye James Bond-filmen i Norge. Foto: Tore Kristiansen

– Dette er veldig vanlig. Det handler om at man ikke ønsker støy og forstyrrelser rundt innspillingen. Det er krevende opptak som skal gjøres og mye som skal filmes. Det vanlige er at filmselskapet har en storslått pressekonferanse i Pinewood Studios hvor skuespillere, tittel på filmen og hvor den blir spilt inn offentliggjøres og på den måten markerer at nå er man i gang, sier Morten Steingrimsen (29) til VG.

AVSPERRET: Et skilt som er satt opp av skogeier Løvenskiold opplyser om at du nå er på vei inn i «en midlertidig kulisse». Bilene på bildet frakter crew-medlemmer ut og inn fra innspillingsstedet. Foto: Frode Hansen

Men hemmelighetskremmeri eller ikke: Det vi vet er at en en nybygget hytte ved Langvann i Nordmarka står sentralt under innspillingen i Norge.

I forkant av innspillingen som foregår i disse dager, sendte Truenorth en søknad til Arbeidstilsynet hvor de opplyser at de skal spille inn en scene med et barn ved Langvann denne uken. Samtidig ble dette opplyst om handlingen: «Et barn skyter en inntrenger. Hun blir jaget av en annen inntrenger og løper ut på en islagt innsjø».

LEIEBIL: En rekke minibusser frakter produksjons personell ut og inn av skogsområdet hele tiden. Foto: Frode Hansen

Barnet er en 13 år gammel britisk jente, ifølge vedleggene til søknaden. I dokumenter fra Arbeidstilsynet går det frem at hun har fått tillatelse til å jobbe i Norge med maksimalt fem-timers dager.

I søknaden går det også frem at hun har sine foreldres samtykke til å arbeide i Norge.

Dokumentene fra Arbeidstilsynet, og andre dokumenter fra Nittedal kommune, har gitt offentligheten en del informasjon om hva som skal foregå i Nittedal. Samtidig har lokalavisen VårtOslo spekulert i om det også skal spilles inn noen scener ved Lutvann i Oslo. I dette tilfellet har Bymiljøetaten i Oslo foreløpig avslått VGs forespørsel om innsyn i dokumenter.

– Det er utrolig stort at det nå spilles inn en James Bond-film i Norge. Forøvrig er det ikke helt første gang. I 1967 ble det spilt inn en scene på radiostasjonen på Mågerø til «James Bond i Japan». I 2002 ble det spilt inn en liten scene med bakgrunnsbilder på Svalbard, sier Steingrimsen.

JAMES BOND-REDAKTØR: Morten Steingrimsen er redaktør for det norske James Bond-Magasinet. Her med en av sine store forbilder, George Lazenby, som spilte 007 i «James Bond i hemmelig tjeneste» fra 1969. Han er forøvrig den eneste som bare har spilt James Bond en gang. Foto: Privat

I januar ble det kjent at produsentene bak den 25. James Bond-filmen, i Norge representert ved Truenorth Norway, ble tilbudt inntil 47 millioner kroner i støtte over insentivordningen som gir 25 prosent utgiftsrefusjon for internasjonale filminnspillinger i Norge.

Daniel Craig er allerede klar i en ny film som James Bond. Opprinnelig skulle Danny Boyle («Trainspotting», «Slumdog Millionaire») regissere filmen, men han trakk seg i fjor høst etter kreative uenigheter med resten av teamet.

Inn kom Cary Joji Fukunaga som blant annet står bak «True Detective». Den nye filmen skulle hatt britisk premiere i oktober i år, men på grunn av regissørbyttet er premieren nå utsatt til 8. april 2020.

