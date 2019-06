I SVART FOR FILMKUNSTEN: Tessa Thompson bakpå og Chris Hemsworth foran, i «Men In Black: International». Foto: Giles Keyte / SF Studios

Filmanmeldelse «Men In Black: International»: Sommersøppelet er servert

U.F.O.: Uidentifiserbart filmisk objekt.

Nå nettopp







ACTION/KOMEDIE

«Men In Black: International»

England/USA. 12 år. Regi: F. Gary Gray.

Med: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rebecca Ferguson.

Popcornsesongens tredje – se også: her og her – men trolig ikke siste skuffelse er her. Hva den er? Et forsøk på å gjenoppvarme «Men In Black», en småartig sci fi-komedie fra 1997, som ble gjenstand for en dårlig oppfølger i 2002, for å igjen bli ristet til live – med Will Smith og Tommy Lee Jones i hovedrollene én siste gang – i 2012.

les også Australsk såpe nest mest strømmet i Norge

Da het den «Men In Black 3», og var vel ikke så aller verst, egentlig. Men hva så. Jeg husker den ikke, du husker den ikke, ingen husker den, det er ingen grunn til at noen skulle huske den.

Enda mindre grunn vil det være til å huske denne nye, en film man ikke en gang er i stand til å holde present i pappen mens man ser den.

SE! DE HAR EN «TING»!: Tessa Thompson og Cheis Hemsworth i «Men In Black: International». Foto: Giles Keyte / SF Studios

«Men In Black: International» er en nemlig salig røre, skal jeg si deg. Denne anmelder er godt under middels intelligent, ifølge de som kjenner meg best. Men jeg har pleid å være i stand til å følge med i underholdningsfilmer for barn og de helt yngste ungdommene.

les også Chevy Chase (74) om «Saturday Night Live»: En generasjon møkkahuer som ler av den verste humoren

Ikke så med «Men In Black: International». Stadig vekk, da jeg rykket til i kinostolen etter å ha glippet med øynene, måtte jeg spørre meg selv: Hva er de holder på med nå, disse svartkledde menneskene? Hva er det de prøver å forhindre? Ja, jo – verdens undergang, såpass skjønner jeg også, men hvordan og hvorfor?

Hva gjør de der? Hvem er hun dama der, hun med det rare håret, og hvilken rolle er det hun er ment å ha i det som skjer?

(For de som måtte undre: «Hun dama der» viste seg å være våpenhandleren Riza, spilt av en ugjenkjennelig Rebecca Ferguson. Dette leste jeg meg til etter at filmen var slutt).

AGENTER PÅ ØRKENVANDRING: Tessa Thompson og Chris Helmsworth i «Men In Black: International». Foto: Giles Keyte / SF Studios

Vel. Mennene i svart er ikke bare amerikanske menn lenger. Nå kan de sågar være kvinner. Hen in black, så og si. Nytt er også at de svartkledde har en filial i London. Årsaken til det? At produsentene skulle få britiske penger inn på budsjettet, og at turistnasjonen England skal få litt sårt tiltrengt åtgaum i leie Brexit-tider.

Oppgaven det superhemmelige byrået har, er fremdeles den samme, dog: Å integrere snille utenomjordiske vesener på jorden, og å bekjempe det intergalaktiske avskummet som ikke vil oss vel.

Agent M (Thompson) har drømt om å bli en del av denne hemmelige gjengen siden hun var ungjente, og iakttok at foreldrene ble nøytralisert av byråets menn og deres neuralisator. De hadde sett noe de ikke skulle se, og måtte snarest «glemme» det.

les også Disse topper Hollywoods rikingliste

Etter en del om og men, men helt klart forbløffende lite om og men, blir hun opptatt i byrået, der hun etter enda mindre om og men blir sendt ut i felten med den late, arrogante Agent H (Hemsworth).

Han er et supertalent som har begynt å skuffe i det siste. Han gidder ikke en gang ta på seg svarte sokker til dressen lenger, men ifører seg like gjerne et par med regnbuestriper. Skjerpings!

Så langt, alt vel. Men. Hva var det de skulle bekjempe igjen da? Hmm, usikker. I første rekke en kjiping som har blitt til to kjipinger i Marrakech – spør meg ikke om hvorfor akkurat der. I andre rekke den skrekkelige Riza, som bor utenfor Napoli – igjen: vet ikke – og som Agent H tidligere har hatt et kjærlighetsforhold til. Jeg skjønte ikke bæret av dette, må jeg innrømme.

«HVEM ER DET JEG JAKTER PÅ IGJEN?»: Tessa Thompson og Chris Hemsworth i «Men In Black: International». Foto: Giles Keyte / SF Studios

Jo, og så er det noe med en ålreit «jababianer» som heter Vungus, noe som heter «hiven», noe om en dobbeltagent og noe om en liten tingest – kalt «boksen» – som ser ut som en sånn premie som du kan vinne i en bamseklomaskin på tivoli. Den ser fullstendig verdiløs ut. Men den kan visst omforme seg til noe våpen og greier. Husker ikke!

Det eneste jeg husker godt nå, enda det bare er noen få timer siden jeg så filmen, er opplevelsen av en regissør som ikke har noe kontroll over historien han er satt til å fortelle.

les også Idris Elba aktuell som Will Smith-erstatter i «Suicide Sqaud»

Jeg husker også at jeg syntes synd på Chris Hemsworth, i og for seg, en mann som ikke kan spille, men på en god dag kan være, på film. Og som aldri bør være noen andre enn Thor.

Enda mer synd er det på den både ytterst karismatiske og flinke Thompson. Hun ser riktignok aldeles «smashing» ut i dress og slips, men må ellers lide mye overlast som følge av at filmen hun spiller i, er svært dårlig.

SJEKKER BALANSEN: Emma Thompson sjekker om pengene hun har fått for å være med i «Men In Black: International» er kommet inn på konto. Foto: Giles Keyte / SF Studios

Jeg husker at jeg tenkte at Emma Thompson og Liam Nesson må føle seg både heldige og flaue som kan heve sjekker som følge av dette, og at de mange romkreaturene var fryktelig personlighetsløse.

Var «Men In Black: International» en luftspeiling? Var den en U.F.O. – et uidentifiserbart filmisk objekt? Ble jeg nøytralisert av en neuralisator?

Jeg husker så lite, så lite. Bortsett fra hvor glad jeg var da filmen var over, og jeg kunne løpe lykkelig ut for å leke i regnet, fri etter to timer i fangenskap.

«Men In Black: International» er ikke ond, uanstendig eller umoralsk. Bare dum, dårlig og hjelpeløs. Derfor, og bare derfor, terningkast 2.

Publisert: 13.06.19 kl. 22:12