FILMVETEREAN: Ian Holm, her på premieren til «The Fellowship of the Ring» i 2000. Foto: MICHAEL CRABTREE / Reuters

Ian «Bilbo» Holm er død

Filmstjernen Ian Holm, best kjent som hobbiten Bilbo fra «Ringenes herre»-filmene, ble 88 år.

Holm, også kjent fra filmer som «Chariots of Fire», «Kong Lear», «Water Baby» og «Miraklenes tid», døde på sykehus hjemme i London fredag, 19. juni.

«Det er med stor sorg vi melder at skuespiller Sir Ian Holm gikk bort i dag tidlig, 88 år gammel. Han sovnet stille inn på sykehuset omgitt av sine nærmeste og pleiere», melder managementet til The Guardian.

De opplyser at den sviktende helsen de siste årene var relatert til Parkinson.

«Sjarmerende, vennlig og svært talentfull. Han vil bli dypt savnet», lyder det i kunngjøringen.

Sist Holm viste seg i rampelyset, var i fjor vår på «Tolkien»-premiere i London. Da ankom han i rullestol.

I FJOR: En blid, men synlig redusert Ian Holm på «Tolkien»-premiere i London i april i fjor. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Holm kan skilte med Bafta-priser i hjemlandet, og han var også nominert til Oscar for sin innsats i «Chariots of Fire». Han var i tillegg hedret med CBE, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, for sitt mangeårige virke.

Tidligere denne måneden skal han ha ønsket å delta på en virtuell «Ringenes herre»-markering, men helsen satte stopper.

– Jeg er lei for at jeg ikke kan møte dere ansikt til ansikt. Savner dere alle, forklarte han ifølge The Guardian.

Kona Sophie de Stempel (60) har på sin Instagram dokumentert ektemannens siste dager gjennom flere tegninger.

