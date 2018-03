1 av 2 I natt ble filmbransjens mest prestisjetunge priser delt ut i Los Angeles.

Fire Oscar-priser til «The Shape of Water»

Publisert: 05.03.18 02:05 Oppdatert: 05.03.18 07:26

I natt ble filmbransjens mest prestisjetunge priser delt ut i Los Angeles. Guillermo del Toro vant for regien på «The Shape of Water» som også ble Beste film.

Mye kontrovers har omgitt årets Oscarutdeling i forbindelse med Metoo-opprullingen i Hollywood . Hele filmbransjen har fått seg en ripe i lakken, og det var et tema da Jimmy Kimmel innledet prisshowet klokken 02 mandag.

– Men dette er en kveld i positiviteten tegn. En kveld for å feire film, sa Kimmel etter å ha startet med en Harvey Weinstein-spøk og et par spark til Trump.

GLADE: Maryl Streep og Beste kvinnelige skuespiller-vinner Frances McDormand under Oscar-utdelingen. McDormand vant prisen for sin prestasjon i filmen «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

Engasjert tale

Da Frances McDormand vant prisen for Beste kvinnelige hovedrolle for «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», hadde hun ingen planer om å holde seg til kortest mulig taletid - som Kimmel hadde erklært at han ville belønne med en jetski:

– Jeg hyperventilerer nå, så om jeg faller, plukk meg opp, for jeg har noe jeg vil si, sa skuespilleren som tidlig har vunnet for «Fargo».

– Jeg vil spesielt takke klanen min: Jeg vet dere er stolt av meg, og det fyller meg med evig glede, sa hun og oppfordret deretter alle de kvinnelige nominerte i salen til å reise seg opp.

– Se dere rundt, vi har alle historier vi vil fortelle og filmer vi vil lage, så snakk med oss! Ikke på festen etterpå, men kall oss inn til et møte på kontoret!

Visker ut linjene

Da Guillermo del Toro vant pris for Beste regi, sa han:

– Jeg er en innvandrer, i likhet med Alfonso og Alejandro og mine brødre. Jeg synes det beste vår bransje gjør, er å viske ut linjene i sanden, og vi burde fortsette å gjøre det nå som verden prøver å gjøre dem dypere.

Del Toro fikk en ny anledning til å entre scenen da «Shape of Water» vant Beste film. Da dediserte han prisen til alle unge filmskapere verden over:

– Dette er en dør, spark den åpen og kom inn, sa han.

Ingen Oscar til Sverige

Guillermo del Toros «The Shape of Water» var nominert til flest priser, hele 13. «Dunkirk» hadde nest flest med åtte. Christopher Nolans krigsfilm fikk ganske tidlig på kvelden to priser for lyd, og noe senere prisen for beste redigering. Dermed landet «Shape of Water» på fire og «Dunkirk» på tre priser.

Som mange hadde tippet, vant Gary Oldman sin første pris for rollen som Winston Churchill. Han var nominert for andre gang.

– Takk for denne vidunderlige prisen. Jeg takker USA for all kjærligheten og vennskapene landet har gitt meg. Mitt hjem, min jobb, min familie, og nå en Oscar, sa Oldman i talen.

Han takket også moren som straks fyller 92 år og som fulgte med fra sofaen.

Den svenske filmen «The Square» var nominert til årets beste fremmedspråkelige film, og har tidligere vunnet «Gullpalmen» i Cannes. Men i kveld gikk det ikke Ruben Östlunds vei, prisen gikk til Chiles «A Fantastic Woman».

Stunt

Da Kimmel ledet Oscar i fjor, fikk Kimmel en hel busslast med turister inn i Dolby Theatre der utdelingen skjer. I kveld dro han med seg en gjeng med stjerner, som Guillermo del Toro, Mark Hamill og Gal Gadot over til nabokinoen Chinese Theatre for å overraske en sal med publikummere.

Historisk

«Get Out» -regissør Jordan Peele er den første filmskaperen som noensinne er blitt nominert til både Beste film, Beste regissør og Beste originalmanus for debutfilmen sin.

– Dette betyr så mye for meg, jeg stoppet å skrive filmen sikkert 20 ganger fordi jeg trodde den aldri ville fungere eller bli laget. Så jeg vil takke alle som lot meg heve stemmen min og lage filmen. Og også moren min som lærte meg å elske også når du blir møtt med hat, sa Peele da han mottok prisen for Beste originalmanus.

VG følger årets Oscarutdeling gjennom den norske natten. Listen over de nominerte vil bli oppdatert med vinnerne i fet skrift og den ferskeste vinneren øverst:

Årets Oscar-nominerte:

Beste film:

«Call Me by Your Name»

«Darkest Hour»

«Dunkirk»

«Get Out»

«Lady Bird»

«Phantom Thread»

«The Post»

«The Shape of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste kvinnelige hovedrolle:

Sally Hawkins - «The Shape of Water»

Frances McDormand - «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Margot Robbie - «I, Tonya»

Saoire Ronan - «Lady Bird»

Meryl Streep - «The Post»

Beste mannlige hovedrolle:

Timothée Chalamet - «Call Me by Your Name»

Daniel Day-Lewis - «Phantom Thread»

Daniel Kaluuya - «Get Out»

Gary Oldman - «Darkest Hour»

Denzel Washington - «Roman J. Isral, Esq»

Beste regi:

Christopher Nolan - «Dunkirk»

Jordan Peele - «Get Out»

Greta Gerwig - «Lady Bird»

Paul Thomas Anderson - «Phantom Thread»

Guillermo del Toro - «The Shape of Water»

Beste originalsang:

«Mighty River» (fra «Mudbound»)

«Mystery of Love» (fra «Call Me By Your Name»)

«Remember Me» (fra «Coco»)

«Stand up for Something» (fra «Marshall»)

«This is Me» (fra «The Greatest Showman»)

Beste originalmusikk:

«Dunkirk»

«Phantom Thread»

«The Shape of Water», Alexandre Desplat

«Star Wars: The Last Jedi»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste foto:

«Blade Runner 2049»

«Darkest Hour»

«Dunkirk»

«Mudbound»

«The Shape of Water»

Beste originalmanus:

«Get Out»

«Lady Bird»

«The Shape of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste adapterte manus:

«Call Me by Your Name»

«The Disaster Artist»

«Logan»

«Molly’s Game»

«Mudbound»

Beste kortfilm:

«DeKalb Elementary»

«11 O’Clock»

«My Nephiew Emmet»

«The Silent Child»

«Watu Wote: All of Us»

Beste kortfilm dokumentar:

«Edith+Eddy»

«Heaven is a Traffic Jam on 405»

«Heroin»

«Knife Skills»

«Traffic Stop»

Beste filmredigering:

«Baby Driver»

«Dunkirk»

«I, Tonya»

«The Shape of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste visuelle effekter:

«Kong: Skull Island»

«Star Wars: The Last Jedi»

«Guardians of the Galaxy vol. 2»

«Blade Runner 2049»

«War for the Planet of the Apes»

Beste animerte film:

«The Boss Baby»

«The Breadwinner»

«Coco»

«Ferdinand»

«Loving Vincent»

Beste animerte kortfilm:

«Dear Basketball»

«Gardenparty»

«Lou»

«Negative Space»

«Revolting Rhymes»

Beste kvinnelige birolle:

Mary J. Blige - «Mudbound»

Alison Janny - «I, Tonya»

Lesley Manville - «Phantom Thread»

Laurie Metcalf - «Lady Bird»

Octavia Spenver - «The Shape of Water»

Beste fremmedspråklige film:

«A Fantastic Woman»

«The Insult»

«Loveless»

«On Body and Soul»

«The Square»

Beste produksjonsdesign:

«Skjønnheten og udyret»

«Blade Runner 2049»

«Darkest Hour»

«Dunkirk»

«The Shape of Water»

Beste lydmiks:

«Baby Driver»

«Blade Runner 2049»

«Dunkirk»

«The Shape of Water»

«Star Wars: The Last Jedi»

Beste lydredigering:

«Baby Driver»

«Blade Runner 2049»

«Dunkirk»

«The Shape of Water»

«Star Wars: The Last Jedi»

Beste dokumentar:

«Abacus: Small Enough to Jail»

«Faces Places»

«Icarus»

«Last Men in Aleppo»

«Strong Island»

Beste kostymedesign:

«Skjønnheten og udyret»

«Darkest Hour»

«Phantom Thread»

«The Shape of Water»

«Victoria & Abdul»

Beste sminke- og hårstyling:

«Darkest Hour»

«Victoria & Abdul»

«Wonder»

Beste mannlige birolle:

William Dafoe – «The Florida Project»

Woody Harrelson - «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Richard Jenkins - «The Shape of Water»

Christopher Plummer - «All the Money in the World»

Sam Rockwell - «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»