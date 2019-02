HOLLYWOOD-VETERAN: Liam Neeson, her på en filmpremiere i New York i fjor. Foto: Evan Agostini / AP

Liam Neeson sjokkerer i avisintervju – beskyldes for rasisme

Filmstjernen (66) forteller hvordan han gikk rundt i gatene med et våpen fordi han ønsket å drepe «en svart jævel» etter at en av hans kjære var blitt voldtatt.

Publisert: 04.02.19 20:25







Den verdensberømte iren har vakt voldsom harme etter et ferskt intervju med britiske The Independent. På Twitter flommer det over med protester og krass kritikk mot Neeson, aktuell i hevnthrilleren «Cold Pursuit».

Men også på privaten har Neeson kjent på intens hevntrang. Neeson forteller om en episode da en av hans nære var blitt voldtatt.

Han sier ikke hvem kvinnen var, eller når det skjedde. Avisen har lagt ut lydopptak av samtalen med Neeson, som forteller at han ble møtt den fryktelige nyheten da han kom hjem etter en utenlandsreise.

– Hun taklet voldtekten og alt rundt på en enestående måte. Men min umiddelbare reaksjon var å spørre om hun visste hvem han var. Det visste hun ikke. Så spurte jeg om hudfarge, og hun sa at han var svart, forteller Neeson.

Batong

Han beskriver raseriet som fulgte:

– Jeg spaserte opp og ned ulike gater med en batong, mens jeg håpet at jeg ville bli konfrontert av noen. Jeg skammer meg over å si det, men i omtrent en uke gikk jeg rundt og ønsket at en svart jævel ville komme ut fra en pub og terge meg med noe, skjønner du? Så jeg kunne ta livet av ham.

Neeson forteller at voldtektsofferet gjentatte ganger i den uken dette pågikk, spurte ham om hva han skulle ute. Da svarte han at han bare ville gå en tur.

Filmstjernen skildrer denne tiden som «grusom» og sier at han har lært en kjærkommen lekse av sin egen «avskyelige» reaksjon, og det at ønsket om hevn kan gi et så primitivt utslag.

– Ikke rasisme

Når avisreporteren spør Neeson om han sikter til voldtektsmannen når han sier han ville drepe, svarer skuespilleren «Jeg ville drepe hvilken som helst svart mann. Men det handlet ikke om rasisme».

Det er det svært mange som nekter å akseptere. Neeson, kjent fra filmer som «Schindlers liste», «Star Wars», «Taken» og «Love Actually», blir i heftige ordelag på sosiale medier beskyldt for å være nettopp det – rasist. På Twitter renner det inn med meldinger fra illsinte og sjokkerte personer.

Enkelte skriver at uttalelsen er det drøyeste og mest oppsiktsvekkende noen har kommet med under et intervju. Andre sier at de har fått nok av Liam Neeson «for godt».

«Jeg kan ikke stoppe og se for meg øyeblikket da Liam Neesons talsperson fant ut at hans klient har delt denne historien med en journalist», skriver en kvinne.

Mange spør seg om han ville gjort det samme, lett etter en hvit mann å la aggresjonen gå ut over, dersom voldtektsmannen hadde vært hvit.

Andre forlanger at han nå må nektes innpass til Oscar-utdelingen, årets største filmfest, 24. februar. Kevin Hart (39), som opprinnelig skulle være programleder for filmgallaen, valgte å trekke seg fra oppdraget da det for noen måneder siden kom frem at han hadde servert homofobiske uttalelser for en årrekke siden.

Hevn på lerretet

I nye «Cold Pursuit» spiller Neeson en far som søker hevn etter at sønnen er blitt drept. Filmen får norgespremiere 1. mars.

Neeson har opplevd flere harde slag på privaten. Han mistet skuespillerkona Natasha Richardson etter en skiulykke i 2009. Hun ble 45 år. For få uker siden døde nevøen (35), også han som følge av en hodeskade etter en fall for en tid tilbake.

