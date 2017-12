«Star Wars: The Last Jedi» er årets mest sette film

Publisert: 31.12.17 22:43 Oppdatert: 01.01.18 00:40

Den åttende installasjonen av «Star Wars» danker ut «Beauty of the Beast» fra kinotoppen i 2017.

Siden premiere 13. desember har «Star Wars: The Last Jedi» håvet inn 4,28 milliarder kroner i billettinntekter, skriver LA Times . Dermed dytter den «Beauty and the Beast» ned til en andre plass med sine 4,17 milliarder kroner.

I Norge ga den årets beste åpningshelg på kino, med 218.435 besøkende.

Filmet har fått en rekke gode anmeldelser, og i VG fikk den terningkast 5 .

I «The Last Jedi», fortsetter neste kapittel i Skywalker-sagaen. Heltene fra «The Force Awakens» forenes med de galaktiske legendene i et episk eventyr som åpner eldgamle mysterier om kraften, og avdekker sjokkerende overraskelser fra fortiden.

Carrie Fisher, som døde i slutten av 2016 , er blant skuespillerne i filmen.

Filmen har skåret 93 prosent på nettsiden Rottentomatoes , som samler engelskspråklige anmeldelser fra hele verden.

I november kunngjorde Disney at de går i gang med nok en «Star Wars»-trilogi , og den siste filmen skal etter planen vises i 2019.

