DA OG NÅ: Bildet til venstre viser Kate Winslet på premiere i toronto i 2015. Til høyre ser vi stjernen på gårsdagens fest i London.

Kate Winslet valgte gjenbruk på «Avatar»-premiere

Kate Winslet (47) kom til tirsdagens premiere i London iført samme kjole som på «The Dressmaker»-premieren i 2015.

Den britiske filmdronningen uttalte i 2020 at hun synes det er bortkastede penger å kjøpe nye antrekk hver gang hun skal på rød løper. Under premieren på «Avatar: The Way Of Water» viste hun at det ikke bare var tomme ord.

Winslet kom i samme Badgley Mischka-kreasjon som hun bar på premiere i Toronto for syv år siden.

– Alle timene og stresset som folk legger i dette – alle de utrolige designerne som lager disse nydelige kjolene som bare brukes én gang ... jeg har nå bestemt meg for at jeg skal begynne å gjenbruke kjoler, uttalte 47-åringen til Vanity Fair under pandemien.

Stjernespekket fest

Winslet fyller rollen som Ronal i «Avatar 2», som har premiere 13 år etter forgjengeren. Hun er nykommer i dette filmuniverset.

Det er duket for gjensyn med Zoe Saldana (43) i rollen som Neytiri og Sam Worthington (45) som Jake Sully. Sigourney Weaver (72) dukker opp i en ny rolle. Nykommere er også Michelle Yeoh (59) og Oona Chaplin (35).

Stor bildespesial fra tirsdagens premiere her – som inviterte skuespillere og andre gjester på blå løper for anledningen:

1 / 15 EKTEPAR: Skuespiller Zoe Saldana tok med ektemannen Marco Perego Saldana til premieren på «Avatar 2» i London. SKUESPILLER: Bailey Bass. MODELL OG SKUESPILLER: Jourdan Dunn. SKUESPILLER: Trinity Jo-Li Bliss. FILMVETERAN: Sigourney Weaver. MED KONA: Skuespiller Sam Worthington og Lara Worthington. POSERTE: Zoe Saldana. SKAPER: James Cameron er mannen bak hele «Avatar»-eventyret. KONA: James Cameron og Suzy Amis Cameron. NY I «AVATAR»: Kate Winslet. REALITYKJENDIS: «Love Island»-profil Tasha Ghouri. SKUESPILLER: John Boyega. EKTEPAR: Skuespiller Stephen Lang og Kristina Watson. ARTIST: will.i.am. TEAM: Lorraine Ashbourne, Andy Serkis, Ruby Ashbourne Serkis og Louis Ashbourne Serkis. forrige neste fullskjerm EKTEPAR: Skuespiller Zoe Saldana tok med ektemannen Marco Perego Saldana til premieren på «Avatar 2» i London.

«Avatar: The Way Of Water» anslås å spille inn opptil 1,7 milliarder kroner i åpningshelgen 14. desember – og det i USA alene.

Men målinger indikerer angivelig at nye «Avatar» sannsynligvis vil nå enda høyere og lande på over 1,7 milliarder kroner. Og da er ikke resten av verden tatt med i anslaget.

Den første «Avatar»-filmen tok verden med storm da den kom i 2009. Spesialeffektene ble ansett som et gjennombrudd innen filmteknologien. Den gangen spilte filmen inn over 700 millioner kroner i USA i åpningshelgen, ifølge dagens kurs.

«Avatar: The Way Of Water» kommer på kino i Norge 14. desember.

Filmen er spilt inn på New Zealand. Nordmannen Einar Martinsen (32) har hatt en finger med i spillet.

