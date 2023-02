FALMET STJERNE: Armie Hammer, her på en filmpremiere i Los Angeles i 2018, før karrieren raste sammen.

Armie Hammer bryter stillheten etter skandalen: − Var en drittsekk

To år har gått siden Hollywood-skuespiller Armie Hammer (36) fikk karrieren lagt i grus etter anklager om overgrep og kannibalistiske tendenser.

For første gang siden saken eksploderte i mediene, har amerikanske Hammer nå latt seg intervjue.

Til nettstedet Air Mail sier 36-åringen at han har vært langt nede, og at han på ett tidspunkt vurderte å ta sitt eget liv.

Hammer nekter for å ha gjort seg skyldig i overgrep og voldtekt – anklager som ble fremsatt etter at det først hadde lekket ut Instagram-meldinger av svært tvilsom natur.

Insta-meldingene gikk ut på grafiske, seksuelle fantasier, deriblant kannibalistiske, samt ønske om å drikke blod.

Politiet etterforsket saken i ni måneder, men konkluderte i desember 2021 med at de ikke fant bevis som ga grunnlag til siktelse.

Les også Hollywood-stjernen etterforskes for seksuelt overgrep Det skjer etter at kvinnen Effie torsdag holdt en digital pressekonferanse der hun kom med beskyldninger om at han…

36-åringen innrømmer i det ferske intervjuet at han har opptrådt sterkt klanderverdig. Han medgir blant annet å ha utsatt tidligere «internettforbindelser» for følelsesmessig mishandling.

Skal selv ha blitt misbrukt

I tillegg uttaler Hammer i intervjuet at han selv skal ha blitt seksuelt misbrukt av en ungdomspastor da han var 13 år.

– Det medførte at jeg ble introdusert for seksualitet på en måte som var helt utenfor min kontroll. Jeg var maktesløs i den situasjonen, sier han til Air Mail.

Hammer forklarer at han den gangen opplevde alt som «skremmende».

– Og så ble det sånn at jeg selv etter hvert ønsket å ha kontroll i den settingen, altså seksuelt, sier han til Air Mail.

Variety er blant mediene som gjengir utdrag av intervjuet.

Les også Armie Hammer avhørt av politiet etter omstridt video Instagram-skandalen rundt Hollywood-stjernen Armie Hammer (34) baller på seg.

– Jeg var en drittsekk, og jeg var egoistisk, sier Hammer, som nå bedyrer at han «skal ta ansvar for alle feil han har gjort».

Skuespilleren mistet en rekke jobber og roller i kjølvannet av saken. I tillegg trakk han seg selv ut av en rekke prosjekter, deriblant en Broadway-oppsetning.

Hammer forteller at han brukte mennesker for selv å føle seg bedre, og at han raskt gikk videre etter å ha oppnådd det han ville.

– I dag er jeg friskere og gladere, og en mer balansert person.

Tobarnsfaren, som har to barn med skuespiller-ekskona Elizabeth Chambers (40), sier at tanken på barna var det som forhindret ham i å gjøre slutt på livet.

– Nå er jeg i stand til å være til stede for barna mine på en måte jeg aldri klarte før. Så jeg ville ikke gå tilbake om jeg hadde kunnet, for å ha alt som har skjedd ugjort.

Les også Armie Hammers ekskone: – Har ikke ord Elizabeth Chambers (37) bruker få ord om det som skjer i kjølvannet av skandalen rundt sin fraseparerte ektemann (33).

«Call Me by Your Name»-skuespilleren, også kjent fra filmer som «The Social Network» og «Rebecca», opplyser at han nå skal flytte sammen med en mann han ble kjent med på rehab.

Hammer sier at han finner glede i å støtte og hjelpe sin nye kamerat, og at han selv har kuttet ut alle rusmidler.

Han uttaler at livet har forandret seg, og at han «har gått fra å være den som trengte hjelp til å være rusfri, til nå å være den som hjelper andre».