HOLLYWOOD-HELT: Bruce Willis er blant Hollywoods mest markante skikkelser. Her avbildet i 2013.

Bruce Willis’ kolleger beskriver vonde dager på jobb

Onsdag fikk resten av verden vite det filmkollegene skal ha ant i årevis – at Bruce Willis (67) er syk.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I en Instagram-post, signert av Willis’ ekskone Demi Moore (59), deres døtre, Willis nye kone Emma Willis (43) samt deres barn, ble det onsdag kveld norsk tid opplyst om at Willis gir seg som skuespiller. «Die Hard»-veteranen fikk nylig diagnosen av afasi, altså språk- og taleforstyrrelser.

Los Angeles Times har fått innsyn i en rekke dokumenter, der det fremkommer at mange som jobbet med Willis, i årevis har bekymret seg for stjernens helse. De sier at de har sett tydelige tegn på at noe ikke har vært som det skal.

Avisen skriver at de tidligere denne måneden, altså før nyheten kom, også har snakket med nærmere 20 personer som har uttrykt uro for Willis’ tilstand. Ikke minst skal 67-åringen ha strevd med å huske egne replikker og vært avhengig av å få «hjelp på øret».

«Hjerteskjærende»

Filmkolleger, både navngitte og ikke navngitte, skal ha gitt det avisen beskriver som «hjerteskjærende» skildringer fra ulike filmsett. Willis har til tross for plagene, nemlig ikke ligget på latsiden. De siste fire årene har han figurert i ikke mindre enn 22 filmer.

De fleste action-scenene, særlig der skytevåpen var involvert, skal imidlertid ha blitt utført av såkalte «body doubles, altså andre enn Willis selv.

ACTION: Bruce Willis i «Die Hard 4.0» fra 2007.

Los Angeles Times har fått opplyst fra flere at det for to år siden skal ha oppstått en ubehagelig situasjon på settet, da Willis under innspillingen av «Hard Kill» i Cincinnati på feil tidspunkt skal ha avfyrt en pistol med løsskudd.

Ingen ble skadet, men den påståtte hendelsen skal ha «rystet skuespillere og stab».

Produsent Randall Emmett (51) benekter overfor avisen at denne historien stemmer. Det samme gjør den som var ansvarlig for rekvisittvåpenet.

Skuespiller Lala Kent (31), som spilte Willis’ datter i filmen, forteller imidlertid til avisen at Willis fyrte av våpenet før en replikk i stedet for etterpå. Planen var at hun skulle dukke ned etter replikken, før skuddet.

– Jeg skulle forestille en som trodde at livet var i ferd med å ta slutt, før min far kom og reddet meg, forklarer Kent, som tidligere var forlovet med Randall Kent.

– Siden jeg sto med ryggen mot ham, fikk jeg ikke med meg hva som skjedde bak. Men første gang tenkte jeg at det ikke var noen «big deal», og at vi bare kunne gjøre det om igjen.

SKUESPILLER: Lala Kent, her på et arrangement i sammenheng med «The Vanderpump Rules» i Las Vegas i 2019.

Men så skjedde det på nytt, ifølge Kent. Hun rakk ikke å dukke før skuddet ble avfyrt.

To ikke navngitte kilder i crewet støtter Kents beskrivelse, men presiserer at det aldri var noen som befant seg i skuddlinjen.

Kent sier hun før andre forsøk sa til regissør Matt Eskandari at han måtte minne Willis på å si replikken først. Eskandari har ikke besvart avisens henvendelse.

Willis’ representanter er blitt informert om innholdet i artikkelen, men de ønsker ifølge avisen ikke å kommentere noe utover det familien har skrevet i sin offisielle uttalelse.

Afasi innebærer ifølge Norsk Helse Informatikk problemer med å uttrykke tanker verbalt og/eller forstå tale. Sykdommen ses hyppigst i sammenheng med hjerneslag, men de finnes også ved andre typer skader og sykdommer i hjernen. Detaljene rundt Willis’ helse, er ikke kjent.

EKTEPAR: Bruce og Emma Willis på premiere i Hollywood i 2019.

Los Angeles Times omtaler dokumenter som viser at Mike Burns (49), regissør av fjorårsfilmen «Out of Death», før innspillingsstart i 2020 måtte nedskalere Willis’ rolle. E-poster viser at regissøren ba manusforfatteren kutte flere sider med replikker beregnet for Willis.

Burns sier til avisen at han allerede første dag på settet innså at situasjonen var verre enn han var blitt forespeilet. Da Burns i fjor fikk tilbud om å regissere en annen av Willis’ filmen, var han derfor svært urolig, men han skal ha fått forsikringer fra sentrale personer om at Hollywood-stjernen da var mye friskere.

– Men jeg syntes han var blitt dårligere, sier Burns, som etter endt jobb bestemte seg for at det ikke kom til å bli noe nytt samarbeid.

– Jeg er lettet over at han nå tar pause, sier Burns.

Regissør: – Føltes feil

Det ligger imidlertid ikke an til at det er noen «pause». I familiens kunngjøring står det at «han legger karrieren bort».

Også regissør Jesse V. Johnson (50), som regisserte «White Elephant» i fjor vår, sier at Willis helt klart «ikke var den Bruce han kjente».

Da Johnson rådførte seg med Willis’ eget assistent-team og rett og spurte om skuespillerens helsetilstand, skal han ha fått beskjed om at det var best om de fikk scenene som involverte Willis, raskt unnagjort. Willis selv skal ha fremstått forvirret.

Johnson sa at han landet på at det ville være uforsvarlig å spille inn flere filmer med Willis etter dette.

– Vi er alle Bruce Willis-fans, og det føltes feil å skulle fortsette. Det ville være en trist avslutning på en utrolig karriere, og ingen av oss følte oss komfortable med det, sier regissøren på vegne av seg og sitt team.

– Ikon

Rob Gough (31), som spilte mot Willis spilte mot Willis i fjor – i «American Siege». Han sier til People at Willis var «så vennlig og trivelig» på settet.

– Jeg har alltid sett på ham som et ikon, sier Gough.

– Bare det å få være på settet med ham, var minneverdig og fantastisk for meg, legger han til.

Flere av Willis’ filmer har ennå ikke hatt premiere.

KUNNGJØRING: Her er familiens uttalelse.

