IKONISK: Patrick Swayze og Jennifer Grey i «Dirty Dancing» i 1987.

Jennifer Grey gjør comeback i «Dirty Dancing»

35 år etter at «Dirty Dancing» trollbandt verden, er Jennifer Grey (62) aktuell i en oppfølger.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det røpet produksjonsselskapet Lionsgate under filmarrangementet CinemaCon i Las Vegas denne uken, ifølge medier som Entertainment Weekly, Just Jared og Entertainment Tonight.

Jennifer Grey fikk sitt store gjennombrudd i rollen som Frances «Baby» Houseman i «Dirty Dancing».

Detaljene rundt prosjektet er ikke kjent, men i en teaser for den kommende filmen ble det uttalt at «Jennifer Grey vender tilbake til Kellerman’s i det neste kapittelet».

Kellerman’s var navnet på luksus-resorten der Jennifer «Baby» Grey fikk heftig danseopplæring av avdøde Patrick Swayzes rollefigur, Johnny Castle.

2018: Jennifer Grey på en veldedighetstilstelning i New York.

Jennifer Grey har så langt ikke kommentert saken. 62-åringen har spilt i en rekke filmer og serier siden «Dirty Dancing», men ingen som har resultert i like stor suksess.

Suksess ble det imidlertid da hun for ti år siden kastet seg ut i dansetrening på nytt – da i den amerikanske versjonen av «Skal vi danse». Det endte med seier.

«Dirty Dancing»-eventyret har vært pustet liv i også etter 1987 – blant annet i en kortlevd TV-serie i 1988. I 2004 kom også filmen «Dirty Dancing: Havana Nights», som floppet på kino – selv om Patrick Swayze stilte opp i en birolle som dansetrener.

Fem år senere døde Swayze av kreft, 57 år gammel.

35 ÅR SIDEN: Patrick Swayze og Jennifer Grey som Johnny og Baby.

Danseklassikeren er i tillegg blitt satt opp som teater, og i 2017 laget ABC en TV-film basert på originalen. Det er imidlertid første gang Jennifer Grey er aktuell i en oppfølger.

Grey er for øvrig nyskilt etter at det 19 år lange ekteskapet med skuespiller Clark Gregg (60) tok slutt i 2020. I forrige måned lanserte Grey sin egen selvbiografi, med en tittel som peker på hennes mest berømte rolle – «Out of the Corner».

Swayzes filmreplikk, «Nobody puts Baby in the corner», har skrevet seg inn i historien.

