FILMER HJEMME: Opprinnelig skulle Nicolai Cleve Broch og resten av staben straks dra til Litauen for å spille inn thrillerdramaet «Ammo», men penger fra Oslo filmfond gjør at serien nå kan spilles inn i Norge.

TV 2s «Ammo»: Flytter produksjonen hjem

Nicolai Cleve Broch gleder seg over muligheten til å flytte hele innspillingen av TV2s thrillerdrama «Ammo» hjem til Norge fra Litauen.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Han er både manusforfatter og spiller hovedrollen i «Ammo», som etter planen får premiere på TV 2 i høst. Nå har produksjonsselskapet Anagram fått 1,5 millioner kroner i støtte fra Oslo filmfond, noe som ifølge Cleve Broch utløste muligheten til å flytte hele produksjonen hjem til Norge, med alle fordeler det har.

– For vår del var støtten helt avgjørende i forhold til å flytte hjem produksjonen, sier Nicolai Cleve Broch til VG.

– Det gleder meg å tenke på at vi nå kan beholde filmproduksjonen i Oslo. Det betyr at mange flere filmarbeidere får jobb, at vi får utviklet kompetansen her hjemme, at Oslo by får beholde ringvirkningene som en stor produksjon fører med seg og at vi slipper å fly ned hele staben til Litauen – det er så mange positive ting, også miljømessig, sier han.

Dermed kan innspillingen starte i Oslo rundt påsketider.

– Vi er opptatt av å produsere i Oslo og Norge, men det viser seg ofte vanskelig på grunn av økonomien, ettersom det finnes sterkere incentivordninger i andre land, sier han.

Det er også noe som daglig leder i Oslo filmfond, Leif Holst Jensen, er opptatt av.

– Prosjektet er interessant i seg selv av flere årsaker, men spesielt viktig er det at det blir mulig å flagge hjem større deler av produksjonen slik at den kan skje her i Oslo. Vi ønsker å bygge kulturnæring, samtidig som vi fokuserer på bærekraft og mangfold, sier han.

FREMVANDRERE: I «Beforeigners» spiller Nicolai Cleve Broch mot Krista Kosonen.

Nicolai Cleve Broch forteller at «Ammo» er en fiksjonshistorie, men at den likevel har sitt utspring i noe hele Norge lever – og har levd med – i en årrekke; våpenindustrien.

– Det er en gammel idé som jeg har ruget på lenge, helt siden jeg så en dokumentar om Nammo, sier Cleve Broch om bedriften på Raufoss.

– Jeg ble fascinert av kontrasten mellom det hverdagslige på arbeidsplassen, og hvor viktig bedriften er for lokalsamfunnet, både økonomisk og sosialt. Og samtidig hvor dødbringende og ødeleggende som det de faktisk produserer der er for lokalsamfunn andre steder i verden, sier han.

I forlengelsen av dette er Nicolai Cleve Broch opptatt av hvordan Norge blir oppfattet som en liten, men kanskje viktig, nasjon av verdenssamfunnet.

– På et tematisk nivå tar serien opp hvordan vår nasjonale identitet er sterkt knyttet til filantropi og fredsbevarende virksomhet, samtidig som vi er en stor og viktig aktør innen utvikling og produksjon av våpen. Det hele virker liksom litt schizofrent – og det er jo spennende, mener han.

Kulturminister Anette Trettebergstuen er glad for at «Ammo» flytter hjem og har troen på sterke regionale filmfond som Oslo filmfond.

– Oslo er kjempeviktig. Regionale filmvirksomheter er en del av den samlede nasjonale filmpolitikken, og de regionale filmvirksomhetene er viktige virkemidler for å oppnå de filmpolitiske målene. Nasjonale og regionale ordninger utfyller hverandre og bygger sammen opp en sterk norsk filmsektor, så jeg er ikke redd for at de skal gå i veien for hverandre, sier hun.