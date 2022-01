Filmanmeldelse «The Tragedy Of Macbeth»: Fjernsynsteater

Joel Coens «Macbeth» er litt for kald til å omfavne.

Av Morten Ståle Nilsen

«ER DETTE EN DOLK JEG SER FOR MEG?»: Denzel Washington i «The Tragedy Of Macbeth».

DRAMA

«The Tragedy Of Macbeth»

Premiere på Apple TV+ fredag 14. januar

USA. 15 år. Regi: Joel Coen

Med: Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell, Bertie Carvel, Kathryn Hunter, Harry Melling, Corey Hawkins, Brendan Gleeson

Når geniet Joel Coen solodebuterer, uten bror og med-geni Ethan ved sin side, er det med en produksjon han trolig ikke ville fått finansiert om den var en ren kinofilm, og et over 400 år gammelt forelegg som er blitt filmatisert mange ganger tidligere (ved Roman Polanski i 1971 og Orson Welles i 1948, for å nevne to).

Et con amore-prosjekt, er det lett å tenke, noe han har ønsket å få ut av systemet en stund. Kanskje en test også: Kan Coen gå løs på et klassisk drama uten å begå en «postmoderne» nytolkning av det?

Svar: Både ja og nei. Coens «Macbeth» holder seg tett til William Shakespeares tekst (riktignok noe forkortet) og historiske periode. Men visuelt har han løst oppgaven ved å hente inspirasjon fra den såkalte ekspresjonistiske filmen. Slik den ble dyrket i Tyskland spesielt, da det 20. århundret og filmmediet fremdeles var noenlunde ungt.

EKSPRESJONISTISKE GLEDER: Scene fra «The Tragedy Of Macbeth».

Coens «Macbeth» er således stinn av estetiske gleder. Lange skygger, streng arkitektur og tett, tett tåke. I svart-hvitt, og i sin helhet innspilt på et filmsett for maksimal fremmedgjørende effekt. Det er også en film der de estetiske gledene står en smule i veien for at vi skal kunne engasjere oss i teksten.

Tragedien handler, som mange vil vite, om hvordan den modige generalen Macbeth (Denzel Washington) blir drevet til vanvidd av hunger etter makt. Han blir oppildnet av hustruen Lady Macbeth (Frances McDormand), en av litteraturhistoriens store manipulatorer. Det som begynner med en profeti fra tre hekser (samtlige spilt av Kathryn Hunter), ender i drap, galskap og borgerkrig.

BAK HVER STOR MANN ...: Frances McDormand i «The Tragedy Of Macbeth»

Lett, uforpliktende stoff der altså, kommunisert i et språk som ikke akkurat er lett å fordøye, enn si forstå, for moderne ører. Det tjener til skuespillernes og oversetteren av Evy Hvidstens ære at vi likevel henger med.

Washington er et litt underlig valg i tittelrollen. Han er en skuespiller som kjennetegnes av sin avslappethet. En elegant ro som ikke uten videre er egnet for en rollefigur som gradvis går til grunne i paranoia, dårlig samvittighet og blind maktsyke. Noen ganger tenker jeg at kroppen hans ikke helt henger med i teksten.

SANNSIGERSKE PÅ SLAGMARKEN: Kathryn Hunter i «The Tragedy Of Macbeth».

McDormand føles tryggere og mer tradisjonell som Lady Macbeth. «The Tragedy Of Macbeth» mister en viss nerve da hun forsvinner ut av den. Hunter bidrar med stoffet dårlig nattesøvn er laget av, i tre rolletolkninger som kan konkurrere med Max Schreck i F.W. Murnaus «Nosferatu» (1922) på mareritt-o-meteret. Du skal se det blir en Oscar-nominasjon for beste birolle(r) av det.

Alt i alt blir «The Tragedy Of Macbeth» stående i en litt strunk skvis mellom det teatrale og det filmatiske. Den vil begge deler, men forblir i mine øyne en klinisk mellomløsning. Umulig å ikke bli imponert av. Vanskelig å bli helt oppslukt av.

