NORSK COWBOY: I flere år har regissør Frode Fimland (62) fulgt den norskamerikanske rancheren John Hoiland (94) i Montana i USA.

Bestefarens skjebne inspirerte ham til å lage film om norsk utvandring

BERGEN (VG) For snart hundre år siden utvandret morfaren til filmskaper Frode Fimland (62) til USA. Han kom aldri hjem, og nå har Fimland laget film om hva som ventet de som søkte lykken i Amerika.

Torsdag hadde filmen «John – den siste norske cowboy», premiere på filmfestivalen BIFF i Bergen. Filmen portretterer den norskamerikanske rancheren John Hoiland (94) i Montana, og skal senere vises på kinoer over hele landet.

Filmen er regissert av Frode Fimland. Han har laget en rekke filmer, og er mannen bak den mye omtalte kinodokumentaren «Søsken til Evig Tid».

KOMPISER: John Hoiland (94) og Jim Larkin (81) har vært bestevenner siden Norges konge het Haakon og USAs president het Franklin D. Roosevelt.

«John – den siste norske cowboy» handler om vår nære utvandringshistorie og speiler på et vis Fimlands egen familiehistorie.

– Da moren min var ett år gammel reiste faren hennes til USA for å tjene penger i noen år, for så å komme tilbake for å drive odelsgården i Angedalen i Førde. Den amerikanske drømmen lokket, men som for mange andre, fikk denne historien ingen lykkelig slutt, sier Fimland.

GRAVSTED: På det høyeste punktet på ranch-eiendommen sin har John Hoiland (94) en gravlund. Her har han tidligere begravet både sin mor og far, og her vil han selv bli gravlagt.

Frode Fimland forteller at moren hans aldri fikk se faren igjen etter at han dro i 1923.

– Brevene og pengene han sendte hjem kom sjeldnere og sjeldnere og etter hvert innså mormoren min at han aldri kom til å komme tilbake. Han døde i nærheten av Seattle, 44 år gammel.

REISTE til USA: Dette er det eneste bildet som finnes av Frode Fimlands mor og hennes far sammen, forteller regissøren.

Om dødsfallet skyldtes økonomisk ruin, sykdom eller noe annet, vet ikke Fimland, men han sier det var en sår og vond tid for både moren og bestemoren.

– Historien ble dysset ned i familien, som mange andre fortellinger om nordmenn som søkte lykken i Amerika, uten å finne den.

STORSLÅTT NATUR: John Hoilands ranch ligger under en times kjøring fra Yellowstone nasjonalpark, verdens eldste nasjonalpark.

Fimland sier at han i årenes løp har tenkt mye på hva slags liv som møtte alle dem som dro.

– Hvorfor tok de det store valget om å dra? Hva med det ukjente som møtte dem, språket de ikke kunne og alle utfordringene de hadde? Hvorfor lyktes noen, mens andre endte i ulykke og personlige tragedier?

SØSKEN TIL EVIG TID: I november 2015 var det premiere på filmen om Oddny og Magnar Kleiva. Søskenparet har bodd sammen store deler av livet på gården i Naustdal.

I tre år har Frode Fimland fulgt John Hoiland hjemme på ranchen i Montana.

Faren hans, Emanuel Høiland, emigrerte fra familiegården utenfor Egersund i mars 1915. Også fire av brødrene hans og mange andre i området emigrerte til USA.

800.000 forlot Norge 800.000 nordmenn forlot hjemmet sitt og flyttet til et annet land mellom 1830 og 1920. De fleste dro til Amerika, men mange reiste til andre verdensdeler. I toppåret 1882 vandret 28.000 mennesker ut av landet. En fjerdedel av utvandrerne reiste etter hvert hjem igjen. (Kilde: Norgeshistorie, Universitetet i Oslo) Vis mer

John Hoilands ranch ligger i 2000 meters høyde, langs fjellkjeden Rocky Mountains, under en times kjøring fra Yellowstone nasjonalpark. I hele sitt liv har han drevet gården på gamlemåten, akkurat slik faren hans gjorde.

– Å ha buskap krever at man ser etter kveget, og John har fortsatt et våkent øye med stort og smått. Han leser naturen. Når solen går ned er dagen over for John. Han er et naturmenneske, en cowboy, sier Fimland.

BILGAL: John Hoiland (94) liker ikke nymotens kjøretøy. I bilparken hans, som inkluderer et trettitalls biler, finnes det ingen kjøretøy som er yngre enn 50 år.

Fimland sier arbeidet med filmen om John Hoiland har brakt ham nærmere sin egen familiehistorie.

– Filmen handler om oss alle – vår nære historie og en viktig del av vår identitet.

Han mener vi har mye å lære av historien.

– I en tid hvor proteksjonisme og nasjonalisme er i sterk vekst, hvor flyktninger ikke lenger er velkomne, til tross for at de flykter fra den ytterste nød, er det viktig å minne folk om at vi også har søkt et bedre liv. Selv om nordmenn som dro til USA ikke flyktet fra krig, var situasjonen prekær for mange med sult og fattigdom.