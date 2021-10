TRAGEDIE: Alec Baldwin skal i følge amerikanske medier vært helt knust etter at han skjøt med rekvisittvåpen på settet og drepte en filmfotograf.

Norsk filmvåpen-ekspert om Baldwin-skuddene: − Aldri hørt om noe lignende

– Jeg har aldri hørt om noe lignende. Det er helt ufattelig at dette kan skje.

Det sier Pål Morten Hverven til VG om tragedien på filmsettet i New Mexico hvor Alec Baldwin skjøt med rekvisittvåpen på settet og drepte en filmfotograf.

– Jeg har aldri hørt om eller opplevd noe i nærheten av dette noen gang, sier Hverven.

Han regnes som en av Norges fremste våpen eksperter i forbindelse med film- og TV -innspillingene. Han har blant annet jobbet med James Bond-filmen «No time to die» under innspillingen i Norge – og «Max Manus»-filmen.

VÅPENANSVARLIG: Morten Hverven har lang erfaring som våpenansvarlig i forbindelse med norske og utenlandske filmproduksjoner.

– Av det jeg har lest fremgår det ikke hva slags type ammusjon som er brukt i forbindelse med denne innspillingen. På alle store seriøse produksjoner i Norge, er det ikke rekvisitt som har ansvaret for dette, men en våpenansvarlig. Med mindre det bare handler om en plastkopi av et våten, sier Hverven.

En talsperson for filmen uttalte til ABC News natt til fredag norsk tid at ulykken skjedde som følge av et uhell med løsskudd, og at rekvisitt-våpenet som brukes i innspillingen, skal ha blitt avfyrt ved en feiltagelse.

Hverven forteller videre at man benytter seg aldri av skarp ammunisjon i filmproduksjoner.

– Løsammunisjon kan også være dødelig, men da på svært nært hold og da snakker vi centimeter. Da må man i så fall sette våpenet mot hodet på noen. Løsammunisjon kan dessuten også være skadelig for øynene fordi det kan komme partikler ut. Men det som har skjedd i USA er tragisk og helt ufattelig, gjentar Hverven.