FAVORITT: Billie Eilish, er på «No Time to Die»-premiere i London i september.

De unge Oscar-håpene

I en prisutdeling som tradisjonelt har verdsatt veteraner i bransjen, er det noe få unge nominerte som har sjansen til å stikke av med en gyllen Oscar-statuett natt til mandag.

Mange i filmbransjen har vunnet Oscar mens de er godt opp i årene, som Christopher Plummer som vant skuespillerpris da han var 88 og Anthony Hopkins da han var 83 år.

Fremdeles er Justin Henry den yngste som har blitt nominert – han var åtte år da han ble nominert for beste mannlige birolle for «Kramer vs. Kramer» fra 1979. Skuespiller Tatum O’Neill er fremdeles den yngste som har vunnet – hun var ti da hun vant for «Paper Moon» fra 1973.

SPENT: Billie Eilish på Oscar-mottagelsen 7. mars.

I år er det mange «voksne» nominerte, men også enkelte under 30 har vinnersjanser i Dolby Theatre natt til mandag norsk tid.

Den kanskje mest kjente er Billie Eilish (20) som sammen med broren Finneas O'Connell (24) er nominert til kategorien Beste originallåt for «No Time to Die» – tittellåten til Bond-filmen ved samme navn.

De to skal også fremføre låten under seremonien, og har sagt at de er veldig nervøse.

SØSKEN: Billie Eilish og Finneas O'Connell på Oscar-mottagelsen tidligere i mars.

– Vi er veldig nervøse og veldig spente, sa Eilish til The Times’ Saturday Review i helgen.

Det er Eilish faste samarbeidspartner, broren, som har produsert hitballaden. VGs anmelder ga den terningkast fire da den kom.

Eilish har tidligere uttalt på ABCs «Good Morning America» at hun aldri hadde regnet med å bli nominert.

– Det er helt sant, presiserte hun – og forklarte at Oscar-gallaen alltid har vært en TV-begivenhet hjemme i stua, helt siden hun og broren var barn.

– Vi inviterte venner over hvert år, pyntet oss og spiste mat. Så nå er akkurat det veldig rart, sa hun der.

Søsknene har allerede vunnet Golden Globe, Critics Choice, Grammy og Society of Composers and Lyricists for samme låt.

Australske Kodi Smit-McPhee (25) er også en av de få under 30 som er nominert. Han har drevet med skuespill siden han var ni år og markerte seg i fjor med birollen i Jane Campions «The Power of the Dog».

BEGGE NOMINERT: Kodi Smit-McPhee med Benedict Cumberbatch i «The Power of the Dog». Begge er Oscar-nominert.

Smit-McPhee har allerede vunnet en Golden Globe-pris for rollen som Peter Gordon – en litt keitete medisinstudent som sliter med å passe inn i «Ville Vesten». Han var også nominer til «Rising Star»-pris på BAFTA for samme rolle. Tidligere har han spilt blant annet mot Viggo Mortensen i «The Road» og rollen som Kurt Wagner/Nightcrawler i «X-Men»-franchisen.

Foruten skuespill, er 25-åringen også kjent for sin spesielle klesstil, blant annet omtalt av Hollywood Reporter. I november gikk han moteshow for Gucci på Hollywood Boulevard med blant andre Jared Leto og Jodie Turner-Smith.

– Prisutdeling-sesongen har vært helt vill. Men det er alltid en veldig fin mulighet til å vise folk hva jeg står for når det kommer til mote. Jeg føler du kan si så mye uten ord, sier Smit-McPhee til HR.

Også relativt unge Kristen Stewart (31) er nominert for rollen som Diana i «Spencer» og Ariana DeBose (31) er nominert for rollen som Anita i «West Side Story». Irske Jessie Buckley (32) er nominert for birollen i «The Lost Daughter».

Som kjent har Norge to Oscar-sjanser med «Verdens verste menneske: Regissør Joachim Trier (48) har også skrevet filmen sammen med sin faste makker Eskil Vogt (47).

