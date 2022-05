KNUST AV KJÆRLIGHETSSORG: Minnie Driver (52) slet stort med å komme over bruddet fra «Good Will Hunting»-medspiller Matt Damon.

Åpner opp om Matt Damon-bruddet: − Ble frarådet å innlede et forhold til ham

Skuespiller Minnie Driver (52) hevder hun var knust av kjærlighetssorg etter bruddet med Matt Damon (51). Familie og venner skal ha vært sterkt imot forholdet.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det skriver People Magazine.

Britiskfødte Driver ble verdenskjent da hun spilte i «Vennesirkelen», men karrieren tok først virkelig av da hun spilte medisinerstudent og Matt Damons kjæreste i Oscar-vinneren «Good Will Hunting» (1997).

Sistnevnte film var Damon og barndomskompisen Ben Afflecks prosjekt, de to både spilte hovedrollene og sto bak manus. De ble belønnet med Oscar for manus, i tillegg fikk Robin Williams prisen for beste mannlige birolle. Selv ble Minnie Driver nominert for beste kvinnelige birolle.

1 / 2 BESTEVENNER: Matt Damon (t.v.) og Ben Affleck med Oscar-prisen de mottok i 1998 for beste manus for filmen «Good Will Hunting». STADIG BESTEKOMPISER: Matt Damon og Ben Affleck fotografert under filmfestivalen i Venezia i fjor høst. forrige neste fullskjerm BESTEVENNER: Matt Damon (t.v.) og Ben Affleck med Oscar-prisen de mottok i 1998 for beste manus for filmen «Good Will Hunting».

I selvbiografien minnes Driver første gangen hun traff Damon og Affleck. De to skal ifølge henne ha dukket opp en time forsinket og kommet ramlende inn til møtet i en hotellsuite, bakfulle og fulle av unnskyldninger om en bukket fot.

– Det var som en bunt virkelig søte labradorer som ramlet inn og jeg ble helt slik: «Wow, skrev disse guttene [»Good Will Hunting»]? forteller Driver i et intervju med Entertainment Tonight.

Forutså bruddet

I intervjuet røper Driver at personer nær henne advarte henne mot å bli beruset av øyeblikket og hjalp henne med å beholde perspektiv på tilværelsen:

– Familien min elsket Matt, det handlet ikke om det. De kunne bare se at denne unge mannen var på vei til å skyte av sted i rakettfart og det samme var jeg. Når du er ung er det temmlig vanskelig å beholde bakkekontakten, mener 52-åringen.

Familien skal ha forutsett at forholdet kom til å «ende dårlig av grunner som har å gjøre med at alt kommer sammen i en perfekt storm».

– Dessuten bør du ikke date noen du jobber med, røper Driver om familiens råd.

SLO OPP PÅ TV: Matt Damon har i etterkant beklaget at han slo opp med en uvitende Minnie Driver da han var gjest hos Oprah Winfrey.

Bruddet mellom de to stjernene var et faktum da Damon nektet for at han hadde en kjæreste under en gjesteopptreden i talkshowet «The Oprah Winfrey Show».

De tidligere kjærestene hadde da datet i et års tid.

I etterkant kom det frem at ikke bare ble fansen overrasket og skuffet over opplysningen; Minnie Driver selv fikk vite om bruddet på tv.

– En brennbar slutt

Matt Damon slo altså opp på en særdeles offentlig måte, foran millioner av tv-seere, uten å ha informert henne på forhånd.

Dette har Driver selv kritisert i etterkant og Damons metode har havnet på lister over grusomme måter å dumpe kjæresten på. Hun understreker imidlertid i Entertainment-intervjuet at hun gjenforteller historien om seg og Damon med kjærlighet.

– Det var en søt kjærlighetsaffære, men den hadde en brennbar slutt som ble fokus.

ANNET LIV: Minnie Driver (52) er i dag sammen med den amerikanske filmskaperen Addison O'Dea (42). Hun har en 13-årig sønn fra et tidligere forhold.

– Jeg var helt knust

Filmen ble en kritikerrost megasuksess og fikk hele ni Oscar-nominasjoner. Den vant for beste manus og beste mannlige birolle.

Romansen mellom de to hovedrolleinnehaverne var imidlertid slutt før prisutdelingene startet.

– Jeg bryr meg ikke om hvem du er, det er pine og det er som en underlig, surrealistisk drøm, forteller Driver om sin opplevelse av å være i medienes rampelys og samtidig ha kjærlighetssorg.

FANT EN ANNEN: Matt Damon og ektefellen Luciana Barroso fotogafert under filmfestivalen i Venezia i september 2021. De to har tre døtre sammen. I tillegg er Damon bonuspappa til Barrosos eldste datter fra et tidligere forhold.

Hun takker faren Ronnie Driver for rådet som til slutt fikk henne på beina:

– Jeg var åpenbart helt knust over denne gutten som jeg elsket. Han var nå sammen med en annen, sier Driver og minnes hvordan hun satt på trappen utenfor huset sitt i London da faren kom ut for å ta en joggetur.

Da han oppdaget datteren på trappen, skal han ha sagt at selv om hun ikke ønsket å høre det, kom hun til å elske en annen like høyt igjen.

– Og jeg var helt slik: «Det er en fryktelig ting å si! Jeg føler meg ikke bra. Det er grusomt!», minnes Driver før hun tilføyer:

– Han fikk så rett!

ALENEMAMMA: Minnie Driver og sønnen Henry Story Driver fotografert på et frivillighetssenter der de hjalp til med å servere Thanksgiving-middag i 2018.

Mens Matt Damon giftet seg med Lucianna Barroso som han har tre døtre og en bonusdatter med, har Minnie Driver vært mer hemmelighetsfull om sitt kjærlighetsliv. Sønnen Henry Story Driver (13) var hele tre år gammel før hun røpet offentlig hvem som var faren hans.

– Vi var ikke sammen, og han jobbet ikke direkte i bransjen, så jeg valgte å beskytte ham og hindre et vell av publisitet, har hun sagt om årsaken til hemmeligholdet.

Fant kjærligheten

Driver, som er datter av millinæren Ronnie Driver, ble selv født utenfor ekteskap uten at farens kone og deres felles datter visste om Minnies familie.

I dag er Driver sammen med filmskaperen Addison O'Dea (42). De to rapporteres å ha forlovet seg i 2019.

Han la nylig ut et bilde av Minnie Driver som soler seg på en strand på Barbados med en hund liggende oppå seg.

– Vi finner en vakker, tom, vindfull strand på bursdagen. Men så blir kjæresten min stjålet av denne tispen. Jeg mener, så lenge @driverminnie er lykkelig? Jeg ga ikke opp så lett – prøvde å gjøre oss til et trepar. Dette var responsen...., skriver Addison O'Dea (42) humoristisk med henblikk til polygami.

På bildet sees en lattermild Driver, mens løshunden som har lagt beslag på henne enten territorialt eller i et gjesp flekker tenner mot kjæresten.

