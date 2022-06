FALMET STJERNE: Kevin Spacey, her på Tony Awards i New York i juni 2017 – få måneder før stormern startet.

Kevin Spacey i retten i dag

Den amerikanske filmstjernen (62) er siktet for seksuelle overgrep mot tre menn.

Påtalemyndigheten i Storbritannia tok i slutten av mai ut siktelse for fire overgrep, som skal ha skjedd i England i perioden 2005 til 2013.

Torsdag møter Spacey i Westminster Magistrates Court i London.

Ifølge CNN har han meldt at han reiser fra USA til London for å erklære sin uskyld.

Spacey er blant annet siktet for å ha fått en person til «å delta i penetrerende seksuelle aktiviteter uten samtykke».

– Siktelsene kommer etter en gjennomgang av etterforskningen gjennomført av Metropolitian Police, opplyste leder i påtalemyndighetens spesialenhet, Rosemary Ainslie, i en pressemelding.

De tre mennene påtalemyndigheten mener han har forgrepet seg mot, er nå i 30- og 40-årene.

I kjølvannet av MeToo

Den Oscar-belønnede skuespilleren havnet i hardt vær da en rekke beskyldninger fra om lag 30 menn ble rettet mot ham under starten på MeToo-bevegelsen høsten 2017. Spacey har nektet skyld i alt.

Enkelte har gått til søksmål mot Spacey, og han har måttet møte i retten før også. Men han har aldri blitt dømt. Alle sivile søksmål mot ham er blitt henlagt.

I mai i fjor trakk en av mennene anklagene om at Spacey skal ha utsatt ham for et seksuelt overgrep på 80-tallet, fordi han ikke ønsket å stå frem med navn i en rettssak.

I dette siste konkrete tilfellet har Spacey uttalt at han ikke husker hendelsene, men «at dersom det stemmer, så skylder jeg ham en ektefølt unnskyldning for en svært upassende oppførsel i beruset tilstand».

Kort etter at de første anklagene ble fremsatt, valgte skuespilleren å stå åpent frem med at han er homofil.

Var teatersjef

Hendelsene han er siktet for, stammer fra perioden da Spacey var kunstnerisk leder for «Old Vic», et av de mest prestisjefylte og eldste britiske teatrene.

Fra 2003 til 2015 var han i tillegg til å ha lederansvaret, også en av de viktigste i skuespillerstaben.

En intern undersøkelse ved teateret avslørte i 2017 at hele 20 personer mente at Spacey hadde opptrådt upassende overfor dem.

I 2014 var han med og ledet Nobels fredspriskonsert i Oslo.

Film-comeback

Like før det nå ble tatt ut siktelse mot 62-åringen, kom nyheten om at han skal gjøre film-comeback med den nye storfilmen «1242 – Gateway to the West», som handler om barnebarnet Batu Khan til Djengis Khan.

Spacey mistet en rekke roller da anklagene begynte å strømme på, blant annet fra åtte ansatte i staben bak Netflix-serien «House of Cards», der Spacey spilte hovedrollen. Spacey ble sparket fra serien før siste sesong.

