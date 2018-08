Aksel Hennie om Joshua French: – Han har blitt fremstilt enormt ensidig i mediene

Skuespilleren stilte som krav at han skulle møte Joshua French i Kongo, og se ham inn i øynene, før han fremstilte ham på film.

Publisert: 29.08.18 12:24

26. oktober blir han å se som Joshua French i «Mordene i Kongo», om en av de mest omtalte nyhetssakene i Norge de siste 10 årene. Om Joshua French og Tjostolv Moland som ble dømt til døden for drap i Kongo. Moland ble funnet død på fengselscellen i 2013, mens Joshua French kom tilbake til Norge 17. Mai i fjor. Filmen måtte spilles inn i hemmelighet for å ikke forpurre prosessen med å få French hjem til Norge.

Aksel Hennie portretterer altså et høyst levende menneske som kan ettergå alt han gjør på lerretet. For Hennie har det vært viktig å gjøre et så grundig arbeid at man viser menneskene han portretterer respekt.

– Når det gjelder Josh har dette vært enda viktigere for meg. Han har blitt fremstilt enormt ensidig i mediene fram til nå, og jeg opplevde det som enormt viktig å gjøre det jeg kunne for å forstå ham, og dermed også kunne være i stand til å fremstille ham som et helt menneske, skriver Aksel Hennie. Han har ønsket å la seg intervjue på e-post til denne saken.

– Det er ingen sider ved Joshua jeg fremstiller i filmen jeg ikke med hånden på hjertet kan si at jeg har arbeidet fram og researchet meg til. De ordene som blir sagt og de handlingene som blir gjort har jeg dekning for. Han vet det, og jeg vet det. Og uavhengig om han er, eller har vært, uenig med meg respekterer han grundigheten i arbeidet mitt. Gjensidig respekt holder lenge.

Hva som skjedde, og om de to nordmennene var skyldige eller uskyldig dømt finnes det mange svar på. Filmskaperne har tidligere holdt kortene tett til brystet rundt hva filmen kommer til å fortelle om hendelsesforløpet.

Aksel Hennie svarer slik på VGs spørsmål om hvordan det er å gå inn i en rolle hvor bakteppet er så ukjent.

– Det har til tider vært ekstremt frustrerende å møte historier som forandrer seg ettersom tiden går. Historien som har blitt fortalt av først Tjostolv og Joshua, og nå Joshua alene, har endret form flere ganger også gjennom arbeidet med filmen. Og selvfølgelig gjør det noe med prosessen.

– Det skaper både utfordringer, nye muligheter, og også en enorm energi inn i prosjektet. Mystikken øker, og ønsket om å knekke koden blir sterkere. For meg har denne problemstillingen ofte vært større enn prosjektet selv. Det har føltes livsviktig å ikke tråkke feil. Jeg for min del har derfor til gode å gå så hardt inn forarbeidet på et prosjekt som jeg har gjort som i dette.

– Har du kontakt med Joshua French nå?

Å gjøre denne filmen uten å være i kontakt med Josh hadde vært umulig for meg. Jeg hadde som krav før jeg skulle takke ja til denne filmen at jeg fikk møte Joshua i Kongo. Jeg ville se ham i øynene, og få et innblikk i hvem han var. Etter en uke med daglige samtaler i fengselet i Kinshasa var jeg ikke i tvil om at denne historien skulle fortelles. Våre samtaler der har for meg vært hjørnestenen i mitt arbeide med filmen.

– Joshua har fra første stund åpnet seg for meg. Jeg opplever at vi, uavhengig av de forskjellene vi har, respekterer hverandre. At han så raskt åpnet seg for meg i dette arbeidet er jeg takknemlig for. Vi har holdt kontakt videre i dette arbeidet, og for meg har det vært viktig at han hele tiden har visst om og forstått hvilke valg jeg har valgt å ta. Jeg har vært 100 % transparent i mitt arbeide, og jeg opplever at Josh nettopp derfor har full tillit til meg. De fleste av oss mennesker har en større eller mindre del forfengelighet i oss, og det er klart jeg som skuespiller i denne filmen ikke alltid kan vise Joshua som han ønsker å fremstilles. Til det er både han og saken for kompleks og mangefasettert.