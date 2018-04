STRUTTER: Gravide Rachel Weisz i New York denne uken. Foto: Splash News / Splash News

Rachel Weisz (48): Nå skimtes babymagen

Publisert: 24.04.18 08:56

Hollywood-stjernen venter barn med Daniel «James Bond» Craig (50).

– Graviditeten vil snart være synlig, betrodde Rachel Weisz i et intervju med New York Times fredag.

Da var nemlig hun og filmstjerneektemannen klare for å innvie hele verden i den forestående familieforøkelsen.

– Daniel og jeg er så lykkelige. Vi skal ha et lite menneske og klarer nesten ikke vente med å få møte ham eller henne. Det hele er et sant mysterium, uttalte Weisz til avisen.

Den voksende magen kunne allerede skimtes under den røde sommerkjolen da skuespilleren spaserte rundt i New Yorks gater mandag – tre dager etter kunngjøringen.

Både Weizs og Craig har ett barn hver fra før. Weisz har sønnen Henry (11) fra forholdet til filmregissør Darren Aronofsky (49), mens Craig har datteren Ella på 25 år med ekskona Fiona Loudon (50).

Når den nye babyen er ventet, holder Weizs tett om, men trolig er terminen på sensommeren.

Weizs fylte 48 år 7. mars. Hun er ikke den første filmstjernen som blir gravid i forholdsvis høy alder. Tvert imot er hun i godt selskap. Susan Sarandon var 46 da hun fødte siste gang, Jane Kaczmarek var 46, Halle Berry 47 , Kelly Preston 47 , Iman Bowie 45, Geena Davis 48, Holly Hunter 47, Laura Linney 49 og Janet Jackson var 50 .

Weizs og Craig giftet seg for seks år siden. Hun er kjent for filmer som «Mumien», «Alle mine kjære», «The Bourne Legacy», «The Deep Blue Sea» og The Constant Gardener» – sistnevnte fikk hun Oscar for. Weizs er for tiden aktuell i «Disobedience», hvor hun damper opp lerretet med Rachel McAdams (39).

– Vi følte oss begge sårbare. Det var ekte ømhet, har Weisz uttalt til The Independent om de hete scenene.

Craig er best kjent som «James Bond».

