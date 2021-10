FILMFOTOGRAF: Rene Vargas var én av flere hundre som lørdag møtte opp for å minnes avdøde Halyna Hutchins.

Kontaktet om jobb på Baldwin-filmen rett før skuddet

ALBUQUERQUE (VG) To timer før Halyna Hutchins ble drept, fikk fotograf Rene Vargas henvendelse om jobb på «Rust». Det var totalt uaktuelt.

Stemningen hadde vært dårlig over flere dager på filmsettet til filmen «Rust» utenfor Santa Fe i New Mexico.

Produksjonsmedarbeidere var frustrert over svært lange dager, pendlingen på 80 kilometer mellom filmingen på Bonanza Creek Ranch og hjembyen Albuquerque – samt sikkerheten.

Våpen hadde gått av ved uhell flere ganger før skuespiller Alec Baldwin holdt i våpenet som tragisk tok livet av den anerkjente filmfotografen Halyna Hutchins (42) på torsdag.

Tidligere den samme dagen fikk filmteamet nok. De forlot settet i protest, slik Los Angeles Times meldte først.

JOBBFORESPØRSEL: Dette er e-posten filmfotograf Rene Vargas mottok få timer etter at filmteamet til «Rust» hadde gått i protest og kort tid før Baldwins våpen gikk av.

Fikk «Rust»-forespørsel

– Majoriteten av det filmteamet var folk jeg akkurat var ferdig å jobbe med før jeg startet på mitt nåværende prosjekt. De er gode folk, lokale folk. De dro av gode grunner, sier filmfotograf Rene Vargas til VG.

Noen timer etter at de hadde forlatt «Rust»-settet, klokken 11:24 på torsdag, fikk Vargas en e-post.

I e-posten kommer det frem at Rust-filmen trengte en kameramann med Vargas sin erfaringsbakgrunn. Betaling: Under 250 kroner i timen.

Mindre enn 2,5 timer senere rykket betjenter fra sheriffens kontor i Santa Fe ut til Bonanza Creek Ranch.

Den ukrainske filmfotografen og moren Halyna Hutchins var skutt. Det var også regissør Joel Souza (48).

FILMSETTET: Her ble «Rust» spilt inn utenfor Santa Fe i New Mexico.

– Du må gamble

– Jeg ville ikke gjort det uansett. Jeg møter ikke opp på et filmsett som kolleger akkurat har forlatt, sier Vargas, som også var opptatt med produksjonen av en stor TV-serie noen få kilometer unna «Rust»-settet.

Vargas er en som jobber såkalt «below the line» i filmproduksjoner. Dette er typisk kamerafolk og andre produksjonsmedarbeidere. De som er «over the line» er regissører, manusarbeidere og skuespillere.

– Du vet, sikkerhet på settet er en prioritet for alle «below the line». Du føler ikke alltid at dette deles av de som er «over the line», sier han, og legger til:

– Du må gamble med om du vil være der eller ikke. Heldigvis var mine venner smarte nok til å dra før noe tragisk skjedde, men det var likevel ikke til å unngå at det skjedde.

FORTVILET: Alec Baldwin utenfor sheriffens kontor i Santa Fe på torsdag, kort tid etter den tragiske hendelsen.

– Million ting som kan gå galt

Selv ble han kjent med hva som hadde skjedd da han ble kontaktet av kolleger, som ville vite om han var ok.

Ryktene om «vold» på et filmsett hadde begynt å svirre i det sammensveisede filmmiljøet i New Mexico.

– Det er godt fellesskap som alltid passer på hverandre, sier Vargas.

Lørdag kveld møtte flere hundre fra New Mexicos filmbransje opp for å minnes Halyna Hutchins.

– Det er en million ting som kan gå galt på et filmsett, og til syvende og sist så er det produksjonsselskapets ansvar å sørge for sikkerheten. Ingen av oss skal måtte trenge å bekymre oss for om vi kommer oss hjem til barna våre på slutten av dagen, fortsetter han.

JESSICA ALBA: Her spilles Netflix-filmen «Trigger Warning» med Jessica Alba inn. Like bortenfor lå filmsettet til «Rust».

Tror Baldwin-filmen aldri blir ferdig

Vargas er skuffet over hvordan en rekke filmselskaper går frem i delstaten hans, New Mexico.

– For mange driver dårlig. Delstaten tilbyr økonomiske incentiver for å filme her, men så kommer de her for å utnytte oss. Jeg er ikke en fan av det, sier han.

E-posten Vargas fikk var et eksempel på hvordan produksjonsselskaper desperat prøver å tette hull i bemanningen.

– Men de finner hvem som helst. Fagorganisert eller ikke, det betyr ikke noe. De drar noen rett ut av filmstudier, sier han på generelt grunnlag.

– Er denne episoden en stor vekker for hele bransjen?

– Folk liker å glemme, svarer Vargas.

– Kommer «Rust» til å bli ferdig noen gang?

– Jeg tror ikke det. Ikke i denne staten. Ingen kommer til å ville jobbe på den, sier han.

STENGT: Sheriffkontoret i Santa Fe var lørdag stengt og tomt.

Ingen siktet

Sheriffkontoret i Santa Fe etterforsker fortsatt hendelsen. Ingen er siktet.

Foreløpig viser etterforskningen at Alec Baldwin ble gitt et rekvisittvåpen under øvelsen til en scene av en innspillingsleder.

Det ble ropt «cold gun», som betyr at våpenet skal være trygt å bruke.

Det viste seg å være en fatal feilopplysning.

Baldwin samarbeider fullt ut med politiet og har uttrykt sin sorg over hendelsen.

I den første versjonen av denne saken stod det: «Foreløpig viser etterforskningen at Alec Baldwin ble gitt et rekvisittvåpen under øvelsen til en scene av en assistent.» Det riktige er at våpenet ble gitt Baldwin av en innspillingsleder. Endringene ble gjort klokken 23:12 mandag 25. oktober 2021.