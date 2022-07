OMSTRIDT: Roman Polanski, her avbildet i Frankrike i 2017.

Ny vending i Roman Polanski–saken

En ankedomstol i California har bestemt at rettsdokumenter rundt den gamle overgrepsdommen mot «Pianisten»-regissør Roman Polanski (88) skal offentliggjøres.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I 45 år har Roman Polanski kjempet mot rettsvesenet i USA, og like lenge har filmregissøren vært på flukt fra samme instans.

Nå skal det settes nytt lys på gamle rettsdokumenter, som til nå har vært hemmeligstemplet, skriver Los Angeles Times.

Polsk-franske Polanski ble i 1977 etterforsket for fem saker, blant dem en voldtekt av den da 13 år gamle Samantha Geimer under et besøk hjemme hos Jack Nicholson i Los Angeles.

Polanski avviste voldtektsanklagene, men ble samme år dømt for misbruk etter å ha innrømmet å ha hatt sex med Geimer – som i dag er 59 år.

Filmskaperen tilbrakte 42 dager i et fengsel mens saken ble undersøkt. Så ble han løslatt, og før dommen falt i 1978, flyktet han fra USA. Siden har han vært ettersøkt av amerikanske myndigheter og har aldri kunnet sette sine ben på amerikansk jord.

Polanski har hele tiden hevdet at han ble utsatt for urettferdig behandling av retten, og at løfter han skal ha fått ved å erklære seg skyldig, ikke ble innfridd.

Han har hevdet at han ble ført bak lyset av dommeren, og at dommeren også førte falskt vitnemål.

Oppsiktsvekkende avgjørelse

Onsdag bestemte 2nd District Court of Appeal i Los Angeles at dokumentene fra avhøret som daværende aktor, Roger Gunson, gjorde med Polanski, skal offentliggjøres. Gunson har siden gått av med pensjon.

Noen dato for offentliggjøringen av dokumentene er ikke satt.

Filmskaperens forsvarere har i alle år søkt om å få offentliggjort avhørsrapporten, men ikke fått gehør før nå.

Polanskis advokat Harland Braun sier til Los Angeles Times at hans klient er «henrykt» over sakens nye vending.

Braun forklarer at planen videre er å få rettens gjennomslag for at Polanski har sonet dommen ferdig – og at han med det fritt kan returnere til USA uten frykt for å bli pågrepet.

Offeret støtter Polanski

Samantha Geiner har tidligere uttalt at hun ikke tror Polanski er en trussel for samfunnet, og at han burde slippe fengsel. Også hun mener Polanski ble behandlet uriktig den gangen.

OFFER: Samantha Geimer, her avbildet i 2013, har for lengst inngått forlik med Roman Polanski.

Geiner inngikk for over 20 år siden et privat forlik med Polanski, og har siden engasjert seg i kampen for å få rettssaken henlagt.

Senest for en måned siden skrev hun ifølge ABC News et brev til statsadvokatens kontor med bønn om å se på saken på nytt.

– Vi er tilfreds med at ankedomstolen er enig med både offeret og vårt kontor når det gjelder behov for åpenhet, heter det i en uttalelse fra George Gascón ved Statsadvokatens kontor.

– Vi håper det gir henne en liten forsikring om at hun endelig kan sette punktum for denne flere tiår lange rettstvisten, legger han til.

Samantha Geimer selv sier en kunngjøring at «det aldri er for sent å gjøre det som er rett».

Polanski ble pågrepet og fengslet i Sveits i 2009 da han reiste fra Frankrike til Sveits for å ta imot en pris. Etter to år i varetekt ble han løslatt mot kausjon og fikk sone i housarrest i sin egen hytte i Sveits. Han ble løslatt fra husarrest i 2010.

Los Angeles' påtalemyndighet har forsøkt å få utlevert Polanski flere ganger de siste årene uten å lykkes. Statsadvokaten og domstolene i L.A. har vært uvillige til å avgjøre saken med mindre Polanski først returnerer til USA.

Fordi amerikanske myndigheter ikke har utstedt en utleveringsbegjæring, har Polanski vært en fri borger med frihet til å reise til andre land enn USA.

88-åringen slo gjennom i USA med «Rosemarys Baby» i 1968, som han vant Oscar for. Han har siden også høstet Oscar for «Chinatown» og «Pianisten».

I 2018 ble han imidlertid kastet ut av Oskar-akademiet etter 40 års medlemskap, etter at et flertall av medlemmene hadde landet på at han hadde brutt regler for anstendig oppførsel og respekt.

