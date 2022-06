MIN DINOSAUR ER STØRRE ENN DIN DINOSAUR: Scene fra «Jurassic Park: Dominion».

Filmanmeldelse «Jurassic World: Dominion»: Overdådig dinosaur-dessert

Unga vil ha dinosaurer? Da ska ’rem få dinosaurer!

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

EVENTYR

«Jurassic World: Dominion»

USA. 12 år. Regi: Colin Trevorrow

Med: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Isabella Sermon, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill

Det er blitt sagt at «Jurassic World: Dominion» er den «siste» filmen i «Jurassic Park/World»-serien (e). Dette utsagnet gjør vi trolig klokt i å tolke på følgende måte:

«Jurassic Park: Dominion» er den siste filmen i den pågående syklusen av «Jurassic Park/World»-filmer. Den siste filmen – til den neste filmen.

Jeg har ikke sjekket, men føler meg sikker på at noen har sikret seg rettighetene til navnet «Jurassic Universe». Ah, dinosaurer i verdensrommet! Følg med, følg med.

DINOSAUR-HVISKEREN: Chris Pratt gjør en magisk gestus i «Jurassic Park: Dominion».

At denne, den tredje installasjonen i «World»-serien, skal være et punktum for sin trilogi, innebærer i alle fall at det er blitt en folksom film.

Ikke bare møter vi hovedpersonene fra den første «World-filmen, fra 2015, igjen: Dinosaur-hviskeren Owen (Chris Pratt) og Claire (Bryce Dallas Howard). Men også den unge jenta de har adoptert, Maise (Isabella Sermon), den biologiske datteren til den legendariske avdøde forskeren Charlotte Lockwood. Maise dukket opp i den andre filmen, fra 2018.

Real avslutningsfest blir det heller ikke uten gamle venner og kolleger fra «Park»-æraen. Så Ellie Sattler (Laura Dern) og Alan Grant (Sam Neill) – gammel kjærlighet ruster ikke – og Ian Malcolm (spilt av den tiltagende eksentriske Jeff Goldblum), dukker også opp.

EKSENTRIKER: Jeff Goldblum i «Jurassic Park: Dominion».

Skurker? Klart det! Dichen Lachman, som Soyona Santos, er den mest slående av dem. Campbell Scott, som Lewis Dodgson, er den mest Steve Jobs-aktige: Et geni som råder over et firma, BioSyn, som igjen råder over et Google Campus-lignende kjeltring-rede i Dolomittene i Italia.

Dr. Henry Wu (BD Wong) og Ramsey Cole (Mamoudou Athie) jobber begge for Dodgson. Kayla Watts (DeWanda Wise) er frilanser, ofte på dinosaur-trafficking markedet, og jobber for alle som har penger. Alle disse tre har en samvittighet langt der inne i seg et sted.

At det er så mange karakterer å holde styr på, har sine fordeler og ulemper. Fordelen er at det kan være sjarmerende å se mange hyggelige skuespillere utveksle brukbare tørrvittigheter. Ulempen er at alle karakterene blir redusert til biroller.

MANGE HELTER Å HOLDE ORDEN PÅ: Sam Neill, Isabella Sermon og Chris Pratt i «Jurassic Park: Dominion».

Manuset er også spredt for alle vinder. Det handler en del om Maises jakt på røtter og identitet. Litt om genmodifiserte gresshopper. Litt om det svarte dinosaur-markedets heslighet. Det handler om en kidnapping – vel, to. Rent sånn overordnet handler det om å uskadeliggjøre Dodgson.

Aller mest, selvsagt, handler «Jurassic World: Dominion» om dinosaurer. Dinosaurer til lands og til vanns, i luften og under jorden. Dinosaurer i kamp med hverandre og med mennesker. Store dinosaurer og litt mindre store dinosaurer – fra søte små velicoraptorer til gigantosauruser. Med noen mine dinosaurer er større en dine-osaurer imellom.

SE BAK DEG!: Bryce Dallas Howard i «Jurassic Park: Dominion».

De ser relativt livaktige ut, og er mye skumlere når de angriper mennesker, enn når de går i tottene på hverandre. «Jurassic Park: Dominion» har ingen mangel – virkelig ingen mangel – på «bø!»»-øyeblikk. Problemet er det motsatte: At det etter hvert blir så innmari mange av dem, og at de blir monotone.

Sekvensen som skiller seg ut, er den som utspiller seg i et relativt urbant miljø på Malta, og som involverer motoriserte kjøretøy i tillegg til firebeinte giganter. Den er selve indrefileten i «Jurassic World: Dominion». Men den kunne ha vært hentet fra enhver actionfilm, og også den varer for lenge.

INDIANA JONES?!: Nei da. Det er Sam Neill i «Jurassic Park: Dominion».

Slik er popkorn-filmens logikk: Hvorfor gå for noe annet enn den største treliters-bøtta? Den med ekstra salt og smør, og som gjør deg kvalm en god stund før den er tom.

Sluttresultatet er en opplevelse som minner mer om en tur i en fornøyelsespark, enn en film. Gøy, spesielt om man er i den rette unge alderen. Men du verden så utbrent man blir.