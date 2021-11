GAGA SOM «GOLDDIGGER»: Lady Gaga i «House Of Gucci».

Filmanmeldelse «House Of Gucci»: Gaga redder stumpene

Lady Gaga gir alt. Til en film som ikke aner hvor den vil.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA / KRIM

«House Of Gucci»

USA. 12 år. Regi: Ridley Scott

Med: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek

Kinofilm

Patrizia Reggiani (Lady Gaga) treffer motehus-arvingen Maurizio Gucci (Driver) på en fest på 1970-tallet, og limer seg på ham. Patrizia jobber i sin fars transportfirma. Maurizios pappa, Rodolfo Gucci (Irons), har en ekte Gustav Klimt på veggen hjemme.

Rodolfo kan akke og oie seg så mye han vil. Patrizia Maurizio = sant. Få fra klanen Gucci er til stede da de gifter seg. Men det drøyer ikke lenge før de to, via onkel Aldo (Pacino) og nevøen Paolo (Leto), er inne i varmen igjen.

SKEPTISK PATRIARK: Jeremy Irons som Rodlofo Gucci i «House Of Gucci».

Familiebedriften er i trøbbel. Det italienske luksusmerket har sakket akterut på motehimmelen, og sliter med gjeld. Aldo vanner ut markedet med billige piratkopier. Paolo er en håpløs klovn som mener at han bør designe kolleksjonene selv.

Maurizio, som er utdannet advokat, synes ikke å ha den store lidenskapen for hverken klærne, veskene eller dynastiet han er født inn i. Men Patrizia har. Hun er en smått vulgær italiensk pappajente fra middelklassen, og hun vet hva hun vil ha. Hun vil ha alt.

Det får hun – i noen år. Men da åttiårene blir til nittiårene, og texaneren Tom Ford er i gang med å revitalisere merket for en ny tid, vil Maurizio skilles. Patrizia blir ikke blid.

«LADY MACBETH»: Lady Gaga i «House Of Gucci».

«House Of Gucci» er den straks 84 år gamle, men stadig enormt vitale mesteren Ridley Scotts («Alien», 1979; «Blade Runner», 1982; «Gladiator», 2000; «Black Hawk Down», 2001) andre film i år. (Den forrige kom for bare noen uker siden).

Briten har snust på prosjektet i et par tiår, oppildnet av sin kone, som er produsent. Alt burde ligge til rette for et par kostelig trashy timer i kinosalen. Fæle rikinger, mote-glamour, sjalusi, intriger, galskap og drap. Camp komedie møter melodrama møter finansthriller møter virkelighetskrim, med Lady «Macbeth» Gaga som toppen på kransekaken.

ONKEL ALDO: Al Pacino i «House Of Gucci».

Når «House Of Gucci» ender opp som en irriterende uforløst film, er det definitivt ikke sistnevntes skyld. Problemet ligger i et vilt sprikende manus med helt grunnleggende mangler, som blir håndtert av en regissør som synes å ha mer seriøse hensikter enn materialet kan rettferdiggjøre.

Scott, virker det som, har ønsket å lage italiensk opera. En «Gudfaren» og -«Succession»-aktig familietragedie om et dynasti som råtner opp fra innsiden. Sånn i tillegg til alle de andre og klart mindre høyverdige elementene.

MOTVILLIG ARVING: Adam Driver i «House Of Gucci».

Han har ikke lyktes. For hvem – eller hva – er det egentlig meningen at vi skal interessere oss for, enn si engasjere oss i her?

Vi får ingen informasjon om hvordan Gucci ble Gucci («moteverdenens svar på Vatikanet»), eller hvordan Maurizio vokste inn i rollen han motvillig tok. Vi får liten forståelse for hvorfor Patrizia og Maurizio ble bitre fiender med Aldo og Paolo, og vi skjønner ikke hva som ligger bak når ekteskapet deres begynner å skrante.

Publikummere som ønsker seg en karakter det er mulig å sympatisere og/eller identifisere seg med, vil slite tungt. Det er ingen slike her.

Krasjet mellom manusets lettvintheter, det farseaktig brede skuespillet (latterlige aksenter og overdreven gestikulering) og regissørens mer høyttravende ambisjoner resulterer i en usedvanlig tonedøv, sjangerforvirret og ubalansert film, der det meste koker i kålen. Plott-tråder dukker opp og renner ut i sanden, uten at vi er blitt noe klokere eller en gang særlig underholdt av dem. Seeren blir sittende og undre på hvorfor denne filmen finnes.

LADYEN OG KLOVNEN: Lady Gaga og Jared Leto i «House Of Gucci».

De blir opp til Lady Gaga å redde stumpene. Popstjernen ga alt hun hadde til debutfilmen «A Star Is Born» i 2018, og gir alt og en god del ekstra til denne. Overspillet er vilt, helt på grensen til det tåpelige. Men hun har i alle fall forstått hva slags film dette burde ha vært: En stor, dum og stolt søplete kitsch-komedie.

Driver er belemret med den aller minst utviklede rollen, og forblir frustrerende diffus. Jared Leto, som tomsingen Paolo, har på sin side kalibrert innsatsen langt inn i parodiens land. Kjekkasen er helt ugjenkjennelig, utstyrt med tjukkas-innpakning og blank isse. Forkledningen oppmuntrer ham til å henfalle til ren pantomime.

Å se «House Of Gucci» føles som å bli sluppet ned i en såpeopera på et helt vilkårlig tidspunkt, midt i en handling som strekker seg over tiår. Forvirringen vedvarer i nesten tre timer. Lady Gaga gjør det mulig å komme seg gjennom filmen. Men hun er ikke tilstrekkelig til at opplevelsen kan anbefales.