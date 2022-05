HYLLET: Tom Cruise med «Æres-gullpalmen» i Cannes onsdag. T.h.: Direktør for Cannes-festivalen, Thierry Frémaux.

Tom Cruise fikk fem minutter stående applaus

Tom Cruise (59) og «Top Gun»-oppfølgeren får stor oppmerksomhet under Filmfestivalen i Cannes.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det var en rørt Tom Cruise som ble ropt opp som vinner «Æres-gullpalmen» torsdag. Hollywood-stjernen skal ifølge Deadline ha vært helt uvitende om hederen.

Sammen med motspiller Jennifer Connelly (50) kastet Cruise glans over premieren på nye «Top Gun»-filmen, og det var før visningen at Cruise overraskende ble ropt opp på scenen.

Der ble han stående mens alle i salen reiste seg med en fem minutter lang applaus.

– En helt utrolig kveld og utrolig tid, sa en grepet Cruise til forsamlingen.

– Bare det å få se alles ansikter. Det er 36 år siden «Top Gun», og vi har måttet vente med dette i to år på grunn av pandemien, la han til.

– Det er en drøm å være her med dere. Nå skal jeg la dette synke inn. Jeg kommer aldri til å glemme denne kvelden. Jeg lager disse filmene for alle dere, sa Cruise.

YDMYK: Tom Cruise på podiet etter å ha ropt opp som vinner av æres-gullpalmen.

«Top Gun» ble en superhit da den kom ut i 1986, og det har knyttet seg store forventninger til oppfølgeren – «Top Gun: Maverick».

«Testosteronets triumf», skriver VGs anmelder og gir den terningkast 5:

««Top Gun: Maverick» er ikke smart eller dyp eller mer progressiv enn den er helt nødt til å være (jepp, det finnes en kvinnelig pilot i denne våte guttedrømmen av en film – hva blir det neste?!). Men selv på sitt aller teiteste er det en tvers gjennom fornøyelig film», lyder det i anmeldelsen.

FILMPAR: Tom Cruise og Jennifer Connelly på rød løper i Cannes onsdag.

For Cruise var det aldri et alternativ å lansere filmen på en strømmetjeneste i stedet for å vente på grønt lys for kinopremiere. Cruise kommer aldri til å gjøre det, forsikret han på et pressetreff tidligere på dagen onsdag.

– Det kommer aldri til å skje. Aldri noensinne. Jeg har tilbrakt mye tid med kinoeiere, de som serverer popkornet – og som får dette til å skje. Jeg lager filmer for det store lerretet, uttalte Cruise ifølge Variety.

Hollywood-stjernen har vært nominert til Oscar flere ganger, men har til gode å vinne. Variety skriver at han med denne filmen trolig blir en av neste års favoritter.

SENTRUM: Tom Cruise foran det store pressekorpset i Cannes før filmvisningen.

Den etterlengtede «Top Gun»-fortsettelsen er blitt utsatt i flere år. Krevende tekniske og visuelle effekter samt kompliserte flyscener ble oppgitt som årsak til at oppfølgeren ble forsinket. Men det var før pandemien rammet og førte til ytterligere brems.

Men nå er ventetiden over. «Top Gun: Maverick» får norgespremiere onsdag 25. mai.

Handlingen dreier seg også denne gangen rundt livet på en militær flyskole. Her er en smakebit: