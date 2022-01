KULTEN TYPE: «Ghostface« i «Scream».

Filmanmeldelse «Scream»: Lite skrik, mye ull

Ikke veldig spennende og ikke veldig morsom. Men «Scream» er i det minste uhyre full av seg selv.

SKREKKFILM / THRILLER

«Scream»

USA. 15 år. Regi: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Med: Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox, Dylan Minnette, Marley Shelton

«Skrik» (1996) var en ganske perfekt skrekkfilm for ironiens tiår: En spydig-men-spennende satirisk lek med horror/slasher-sjangerens velbrukte klisjeer og konvensjoner.

Så suksessfull var den, at den ikke bare sporenstreks begynte å kopiere seg selv (i «Skrik 2», 1997; «Skrik 3», 2000; «Skrik 4», 2011 og TV-serien «Scream», 2015-2019). Den avfødte også andre horror-føljetonger («I Know What You Did Last Summer»), og endog en parodi-serie («Scary Movie»).

«Scream»s far, Wes Craven, døde i 2015. Men døden er ingen hindring i våre dager, og her er nye «Scream». Den heter forvirrende nok nøyaktig det samme som originalen fra 1996. Men den er ikke en nyinnspilling, og ikke helt en «reboot».

GÅR IGJEN: Neve Campbell (til venstre) og Courteney Cox i «Scream».

Nei da, nye «Scream» kaller seg en requel, og anstrenger seg hardt for å forklare oss hva det er for noe. Undertegnede kommer ikke til å legge ned like mye tid og krefter, så du får enten se filmen eller google uttrykket. Jeg nøyer meg med å fastslå at «Scream» legger inn enda flere meta-lag i en serie som var komplett meta i utgangspunktet.

Plottet er det minst interessante her. Men det dreier seg selvsagt om et nytt kull ungdommer i småbyen Woodsboro, søstrene Carpenter, Sam (Melissa Barrera) og Tara (Jenny Ortega), og en ny Ghostface (eller flere). Sistnevnte er den kultne knivmorderen som har ansiktet fra Munchs maleri og garderoben til Spøkelseskladden.

HERDET VETERAN: David Arquette i «Scream».

Det begynner med at Tara blir overfalt på kjøkkenet, i det som virker som en scene-for-scene kopi/«hyllest» til åpningssekvensen fra 1996. Og det fortsetter i det samme sporet: Alt i «Scream» er en referanse til, en kopi av eller en kommentar til det som har vært før.

Vi snakker lag på lag på lag med mer eller mindre fiffige hint, nikk og allusjoner, inkludert til filmen-i-filmen («Stab»). «Scream» byr på en rekke referanser til andre horrorserier også, og mange spydigheter på den nye «opphøyede» skrekkfilmens bekostning. Når Tara forteller at hun foretrekker «The Babadook» (2014) fremfor simple slashere, er det meningen at vi skal tenke at hun er en pretensiøs representant for generasjon Z.

NYTT BLOD: Jack Quaid og Melissa Barrera i «Scream».

Selvfølgelig kommer den forrige generasjonen på besøk. Både David Arquette, Courteney Cox, Marley Shelton og Neve Campbell dukker opp, uten å egentlig heve nivået noe særlig i det som er en gjennomgående likegyldig spilt film. De bidrar med nostalgi. Ikke mer og ikke mindre.

Men nå dreier det seg jo ikke om skuespill, dette her, og ikke en «god historie» heller. «Scream» er den mest blodige installasjonen i serien til nå, men er overraskende svak på skrekk og neglebitende spenning.

Der er meta-aspektet og leken med egen «mytologi» som teller. Om du er av typen som synes den slags er gøy, og fremdeles drømmer om «Scream»-filmene om natten, er det gode sjanser for at du får noe ut av dette.

Andre vil tenke at «Scream» i sin iver etter å ironisere over fan-kultur og franchise-filmens alle fallgruver, ramler boms ned i nesten samtlige av dem selv. Og at den audiovisuelle populærkulturen minner mer og mer om en evig skjærsild der ingenting noen gang tar slutt.