Derfor valgte stjerneregissøren Oslo

... men «Tenet» sine mest spektakulære Oslo-scener ble spilt inn i USA.

– I «Tenet» står hele verden på spill. Derfor var det viktig for meg å finne glamorøse og interessante innspillingssteder over hele verden, svarer regissøren Christopher Nolan (50) via Zoom.

Han er kjent som en av verdens mest fremgangsrike regissører med blockbustere som «The Dark Knight» (2008), «Inception» (2010) og «Dunkirk» (2016) på CV-en.

Nå er han aktuell med «Tenet», den første Hollywood-storfilmen som har premiere etter Corona-utbruddet.

GRYTEKLAR: «Tenet» har norsk premiere 28. august. Foto: Warner Bros

Vil skape en fortelling i storskala

«Tenet» er en spion- og tidsreisefilm som er filmet i hele syv andre land og en rekke steder, alt fra Amalfikysten, Mumbai til vindmølleparken i Rødsand i Danmark, men store deler av handlingen utspiller seg i og utenfor Oslo.

–Jeg var veldig opptatt av å skape en global følelse og en fortelling som er stor i skala, sier den britiske regissøren.

Foto: Warner Bros

Sammen med skuespillerne Robert Pattinson, John David Washington og Himesh Patel dro Nolan til Oslo i fjor høst for å filme scener til storfilmen.

De hadde bare én innspillingsdag i hovedstaden, men de rakk å gjøre opptak både på Operataket, Tjuvholmen allé og på en av suitene på Petter Stordalens luksushotell The Thief.

Flykrasj på Oslo lufthavn

De øvrige Norgesscenene i filmen ble spilt inn i Tallinn, blant annet Kumu Art Museum som forestiller det fiktive lagerlokalet «Oslo freeport», og på flere steder i USA. En av filmens mest spektakulære sekvenser utspiller seg på Oslo lufthavn hvor en 747 Jumbojet krasjer i en hangar.

Nolans kone og filmens hovedprodusent Emma Thomas medgir at de lette land og strand for å finne en flyplass som kunne dekke behovet.

– Det var av åpenbare årsaker ikke lett å finne en flyplass hvor vi kunne krasje en ekte 747 Jumbojet. Men vi løste det til slutt, sier Thomas.

Foto: Warner Bros

– Utfordringene står i kø

For filmskaperne var det aldri aktuelt å gjenskape Oslo lufthavn digitalt.

Løsningen ble å filme innendørsscene på en av terminalene på Los Angeles International Airport, mens utendørsscene ble spilt inn på flyplassen i Victorville, sørvest av Mojaveørkenen.

Store deler av flyplass-scenene foregår på nattestid slik at den karakteristiske ørkenen ikke er synlig i den ferdige filmen.

«Tenet» bød også på mange andre utfordringer, sier Thomas.

– Ingen av Chris sine filmer er enkle å lage. Utfordringene står i kø og det er ikke alltid lett å vite hvordan vi skal løse alle de gigantiske actionsekvensene og alt annet. Chris vil jo gjerne gjøre alt på ekte, med praktiske effekter. En av de andre utfordringene var å filme en stor biljaktsekvens i Tallinn. Vi måtte stenge av motorveien inn til sentrum i mange uker, sier hun og fortsetter:

– Men det å stenge av en gate kan være vanskelig nok, det. All ære til lokale myndigheter som har latt oss gjøre opptak.

Trosset høydeskrekken

John David Washington – sønnen til Denzel – spiller filmens hovedperson, spionen «The Protagonist», som har flere likhetstrekk med agent 007.

Men skal vi tro Washington er han ikke like tøff i virkeligheten.

– Jeg har lenge ønsket å jobbe med Nolan. Det er en drøm som nå har gått i oppfyllelse. Det var en krevende rolle å gjøre, og det manglet ikke på utfordringer. Jeg husker spesielt actionscenene vi gjorde i Mumbai.

– Der måtte jeg og Robert hoppe fra en høy bygning, noe som var svært skummelt. Jeg måtte virkelig jobbe for å skjule høydeskrekken min. Men jeg var villig til å gjøre alt for Nolan og filmen, sier 36-åringen, som kanskje er mest kjent for sin Golden Globe-nominerte rolle i Spike Lee-filmen «BlacKkKlansman» fra 2018.

HOVEDPERSON: John David Washington spiller «The Protagonist». Foto: Warner Bros

– Karakter med mange lag

Robert Pattinson (Twilight-filmene, The Lighthouse) har rollen som Neil.

– Neil er helt klart en karakter med mange lag. Det var ikke lett å spille han. Det som gjør karakteren ekstra unik og spennende, er at han selv er klar over at han er mangefasettert og trives i kaotiske situasjoner. Han liker å leve i en marerittlignende verden, mener Pattinson.

Filmens skurk – en russisk oligark - portretteres av skuespillerveteranen Sir Kenneth Branagh.

– Han er en mektig mann som spiller et høyt spill som kan få alvorlige konsekvenser for menneskeheten. Da jeg så filmen ble skremt av min egen karakter, ler han.

SPILLER SAMMEN: John David Washington med Robert Pattinson.

Inspirert av Bond-filmene

Nolan beskriver «Tenet» som en kjærlighetserklæring til spionsjangeren - en sjanger han er godt kjent med.

– Jeg vokste opp med James Bond-filmene. Disse filmene har alltid hatt en spesiell plass i hjertet mitt. En av de beste spionfilmene jeg vet om er The Spy Who Loved Me, som også var en av de aller første filmene jeg så. Jeg tror jeg var syv år gammel da jeg så den for første gang, sier han og forsetter:

– Det var så mye som imponerte meg - alt fra den hvite Lotus-en som forvandles til en ubåt, til de enorme filmsettene. Bond-universet er storslagent og eskapistisk, samtidig som det er troverdig. Filmene tar deg med ut i verden. Jeg lager filmer i samme ånd, bedyrer Nolan, som stadig vender tilbake til Bond-klassikeren:

– Faktisk så jeg den på nytt her om dagen. Jeg viste den til barna mine, forteller han entusiastisk.

«Tenet» har norsk premiere 28. august.

Publisert: 22.08.20 kl. 09:27

