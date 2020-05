DØDSMARKER: Esben Smed, som danske Daniel Rye, og en anonymisert gisseltaker i «13 måneder». Foto: Euforia Film

Filmanmeldelse «13 måneder»: Knallsterk prøvelse

Du trodde du hadde det kjipt i «lockdown»? Møt det danske gisselet Daniel Rye.

Nå nettopp

DRAMA

«13 måneder» («Ser du månen, Daniel»)

Danmark. 15 år. Regi: Niels Arden Oplev, Anders W. Berthelsen

Med: Esben Smed, Toby Kebbell, Anders W. Berthelsen, Sara Hjort Ditlevsen, Sofie Torp

Daniel Rye (Smed) er en grønnskolling fra en trygg, kjærlig dansk familie. Han har to hobbyer: Turning og fotografi. Han skal snart finne ut at han burde holdt seg til den første.

Fotograferingen leder ham nemlig til Syria i 2013, på toppen av IS’ terrorvelde, der han umiddelbart blir tatt som fange av jihadistgruppen. Rye dro for å dokumentere vanlige folks liv under krigen. Nå er han, på rekordtid, blitt en av dens offer.

Han blir torturert og ydmyket etter alle kunstens regler, og ender opp med å tilbringe 13 måneder som gissel i et provisorisk fengsel sammen med fanger fra alle kanter av kloden. Deriblant, etter en stund, den amerikanske journalisten James Foley (Kebbell), hvis gruvekkende død ble bevitnet av en skrekkslagen verden i 2014.

FAMILIEN DER HJEMME: Jens Jørn Spottag og Sofie Torp som Daniel Ryes far og søster i «13 måneder». Foto: Euforia Film

Mens han var der, gjorde familien hans det de kunne hjemme i Danmark. IS ville ha 700.000 euro i utbytte for Daniel. Den danske staten har som policy å ikke forhandle med terrorister. Terroristene tok avslaget som en «fornærmelse mot profeten», og prisen gikk følgelig opp til to millioner euro.

Uoffisielle kanaler måtte benyttes for alt de var verdt, og en sentral mellommann i dette var eks-militæren Arthur (Berthelsen). Han var med på de fruktløse møtene med danske UD, han var på bakken i Syria, han holdt familiens mot oppe under det som ble en lang og tilsynelatende fånyttes forhåpningsfull pengeinnsamlingsaksjon i lokalmiljøet og blant danske næringslivstopper.

MANN PÅ BAKKEN: Anders W. Berthelsen i «13 måneder». Foto: Euforia Film

Alle som måtte føle at de kunne ha godt av å sitte på nåler i drøye to timer, og få en påminnelse om hvor jævlig det er mulig for et menneske å ha det, kan gå og se denne – en dansk «Midnight Express» (1978) for terroralderen.

«13 måneder» er en prøvelse, uavhengig av hvorvidt man vet hvordan historien-fra-virkeligheten ender eller ikke. Filmen skal ikke beskyldes for å ha de mest påfallende kunsteriske kvalitetene. Eventuell originalitet er underordnet historien, som til fulle lever opp til betegnelsen «sterk». Ujålete spilt og spennende er den også.

SÅ NÆRT, MEN DOG SÅ FJERNT: Esben Smed som Daniel Rye i «13 måneder». Foto: Euforia Film

Svakheten er at den varer for lenge, og at den mot slutten synes usikker på om den forteller Ryes eller Foleys historie.

Slike innvendinger føles dog trivielle i møte med det som er en vellykket, gripende film om livet på sitt anselig verste. Anbefalt – for alle som måtte orke det.

Publisert: 31.05.20 kl. 00:04

Les også

Mer om Filmanmeldelse Film Danmark IS Syria

Fra andre aviser