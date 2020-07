MØRKT PÅ KINO: Alison Brie aner uråd i «The Rental». Foto: Allyson Riggs / SF Studios / STX

Filmanmeldelse «The Rental»: Bondeanger og en blodig hammer

Småsmart skrekkfilm for unge voksne.

HORROR/THRILLER

«The Rental»

USA. 15 år. Regi: Dave Franco

Med: Alison Brie, Dan Stevens, Sheila Vand, Jeremy Allen White, Toby Huss

I horrorfilmer er det som regel seksuelt uerfarne tenåringer som skal ut på tur i ødemarken (heri opptatt en jomfru som har en viss sjanse til å overleve). I «The Rental» slår vi følge med to ganger to «unge voksne» – rundt de 30, sånn cirka – til en praktfull bolig ved kysten.

Charlie (Stevens, sist sett i «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga») har leid huset på nettet. Kollegaen i «startup»’en hans, Mina (Vand), forsøkte det samme tre ganger, men fikk ikke svar fra utleier – hun mistenker at det er på grunn av etternavnet «Mohammadi»

De to andre er Minas kjæreste Josh, som også er Charlies lillebror, og Charlies kone Michelle (Brie, fra «Glow» og «Mad Men»).

«ATTRRAKTIVT OBJEKT MED FANTASTISK BELIGGENHET»: Huset med det horrible i – i «The Rental». Foto: Allyson Riggs / SF Studios / STX

Det er Taylor (Huss) som leier ut, etter sigende på vegne av sin bror. Han er ikke en tillitsvekkende type, og trolig rasist. Minas pigger forblir ute.

Men er man på tur så er man på tur, og allerede den første kvelden fisker Michelle frem en pose MDMA. Selv må hun legge seg – det har vært en lang uke. De tre andre klarer ikke å holde seg. De må prøvesmake allerede i kveld. Så lover de å ta en ny runde med Michelle i morgen.

Det danses. Det bades i boblebadet. Det går som det «må» gå: Den komplekse seksuelle dynamikken i gruppen – en kvinne, Mina, som jobber tett med én av brødrene, og er sammen med den andre – får konsekvenser.

KOMPLEKSE FORHOLD: Sheila Vand, Jeremy Allen White, Alison Brie og Dan Stevens (fra venstre) i «The Rental». Foto: Allyson Riggs / SF Studios / STX

To av dem våkner opp neste morgen med tidenes bondeanger. Så forsvinner bikkja til Josh, og derfra går alt enda mye verre.

Mange skrekkfilmer spiller på angeren, selvbebreidelsen og den dårlige samvittigheten vår: Følelsen av at vi, og hemmelighetene våre, vil bli avslørt hvert øyeblikk. Den første timen av «The Rental» gjør det nokså eksplisitt, før den i løpet av den siste halvtimen utvikler seg til å bli en mer ordinær «mann-med-maske-og-hammer»-horrofilm.

«SE OPP! NEI, SE NED!»: Dan Stevens, Sheila Vand og Jeremy Allen White (fra venstre) i «The Rental». Foto: Allyson Riggs / SF Studios / STX

Filmen er i lange strekk et psykologisk kammerdrama om løgner og sjalusi, utroskap og hemmelighold. Skrekken godgjør seg lenge i karakterenes indre liv før den manifesterer seg fysisk.

«The Rental» er regissert av Dave «broren til James» Franco, og skrevet av ham og «mumblecore»-mannen Joe Swanberg. Den har en litt utilfredsstillende og uoriginal tredje akt (og slutt), samt noen irriterende manuskonstruksjoner, men er ellers en passe smart skrekkfilm, åpenbart vel så inspirert av Jordan Peeles «Get Out» (2017) og «Us» (2019) som mer tradisjonelle «slasher» B-filmer.

Den er også bedrev spilt enn hva som er vanlig for sjangeren, spesielt av Stevens og Brie (som er regissørens bedre halvdel). Med tanke på kinotingenes tilstand i øyeblikket: Mildt anbefalt.

Publisert: 24.07.20 kl. 15:40

