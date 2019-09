HOVEDROLLE: Milla Jovovich (bildet) har spilt rollen som Alice i «Resident Evil»-filmene. Foto: Filmweb.no

Stuntkvinne måtte amputere armen – saksøker «Resident Evil»-produsenter

Olivia Jackson (36) var nær ved å miste livet på filmsettet i 2015. Venstrearmen var umulig å redde.

Oppdatert nå nettopp







Stuntkvinnen måtte amputere den ene armen etter en motorsykkekrasj på filmsettet til «Resident Evil: Final Chapter». Ulykken inntraff da Jackson kolliderte med en stor kran med kamera. Jackson figurerte som stuntkvinne for hovedrolleinnehaver Milla Jovovich (43).

Kvinnen, som også har hatt oppdrag i «Hangover 2», «Safe House», «Dredd», «The Impossible» og «Death Race: Inferno», har jevnlig innviet sine over 40.000 følgere på Instagram i hvordan det er å leve med kun én arm.

Torsdag postet hun et bilde med bandasje over skulderen, hvor hun skriver at det har vært en «skrekkelig uke med enorme smerter, etter en operasjon for å korrigere venstre skulder innvendig. Armen er amputert kort under skulderen.

(Artikkelen fortsetter under posten)

les også «MacGyver»-stuntmann alvorlig skadet

Nå har 36-åringen, som også er kjent som en suksessrik kickbokser, saksøkt produksjonsselskapet Impact Pictures i Hollywood. Jeremy Bolt (54) og Paul Anderson (54), som har produsert, skrevet manus og hatt regi, er navngitt spesielt i søksmålet, skriver USA Today.

Sky News skriver at Jackson er blitt snytt fordi forsikringsavtalen angivelig ikke er i nærheten av å dekke det hun har hatt av medisinske utgifter. Hun har vært gjennom mange operasjoner, og flere gjenstår. ifølge søksmålet skal kvinnen ha blitt lovet at forsikringen ville dekke ethvert uhell som måtte oppstå.

Angivelig skal beløpet hun fått utbetalt, begrense seg til om lag 300.000 kroner. Jacksons advokat Stuart Fraenkel anslår at kostnadene vil lande på nærmere 10 millioner kroner. I tillegg vektlegges det at 36-åringen har mistet sitt levebrød. Blant annet skal hun ha vært aktuell for «Wonder Woman».

NME skriver at Jackson, som lå 17 dager i koma etter ulykken, krever å få utbetalt over 20 millioner kroner fra produksjonsselskapet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

les også Stuntmann alvorlig skadet under ny «Fast and the Furious»-film

Jackson, som også figurerte som såkalt «body double» for Rosie Huntington-Whiteley (32) i «Mad Max: Fury Road», hevder i søksmålet at det ble foretatt uplanlagte endringer i siste minutt før innspillingen av det aktuelle stuntet. Dermed skal kranen med kameraet ikke ha blitt løftet raskt nok, og hun smalt inn i det i høy fart.

Stuntkvinnen, som er født i Sør-Afrika og bosatt i England, pådro seg også en rekke andre skader. Blant annet skal ryggraden ha blitt permanent vridd etter det heftige sammenstøtet.

«Resident Evil»-serien, som inneholder totalt seks filmer, har spilt inn om lag 10 milliarder kroner totalt. Den siste filmen skal stå for nærmere tre milliarder av disse.

Produksjonsselskapet har ikke uttalt seg offentlig om søksmålet. Saken er forventet å bli behandlet i retten til neste år.

Publisert: 13.09.19 kl. 13:17 Oppdatert: 13.09.19 kl. 14:00







Mer om